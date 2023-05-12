Скандалы: Деньги из ничего

Цифровой двойник видеоблогерши берет $1 за минуту интимного общения

23-летняя видеоблогерша мобильного приложения Snapchat Кэрин Марджори создала с помощью искусственного интеллекта аватар, готовый поговорить с каждым желающим за «небольшую плату». Популярнейшая американская видеоблогерша Кэрин Марджори, число подписчиков которой в сервисе Snapchat приближается к 2 миллионам, создала с помощью стартапа Forever Voices и нейросети GPT-4 своего цифрового двойника и стала продавать поклонникам «общение» со своей виртуальной копией всего-то за доллар за минуту.

За короткое время копия девушки набрала более тысячи бойфрендов, готовых платить ей за общение интимного свойства, и заработала этим больше 70 тысяч долларов. Встречи с поклонниками занимают у нее от 10 минут до нескольких часов, и в них входят не только разговоры, но и занятия виртуальным сексом.

Любопытно, что виртуальная версия Кэрин создана на основе нескольких тысяч часов записей самой видеоблогерши, но теперь ее голосовой чат-бот CarynAI обладает и голосом, и характером, чрезвычайно похожими на человеческий, так что поклонники готовы платить копии реальные деньги. CarynAI только в начале мая начали тестировать в приложении Telegram.

Учитывая то, что подобных копий можно создать сколько угодно, возможности такого рода бизнеса поистине безграничны.

Оригинал материала: “Новые Известия”