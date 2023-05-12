 

Трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман назвал Путина «самым опасным дураком в мире»

12.05.2023, 15:24, Разное
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The New York Times выпустила колонку с заголовком «Владимир Путин – самый опасный дурак в мире». Её автор – известный журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман.

Война в УкраинеАвтор пишет, что Путин рассчитывал быстро захватить Киев и установить подконтрольное Кремлю правительство, а запасного плана у него не было – поэтому теперь он в положении, «когда не может победить, не может проиграть и не может остановиться».

По мнению Фридмана, не имея запасного плана, Путин прибегнул к тактике массированных обстрелов гражданской инфраструктуры и войне (в России ее называют специальной военной операцией в Украине) на истощение, чтобы захватить часть украинский территорий, «что он может продать русскому народу как великую победу».

«Путин прибегает к карательным, часто неизбирательным ракетным обстрелам украинских городов и гражданской инфраструктуры – изнурительной войне на истощение – в надежде, что это сможет каким-то образом обескровить украинцев и вызвать достаточное истощение у западных союзников Киева, чтобы они отдали ему достаточно большой кусок русскоязычной восточной Украины, который он сможет продать русскому народу как великую победу.

План Б состоит в том, чтобы скрыть, что план А потерпел неудачу. Если бы у этой военной операции было название, она бы называлась операция „Сохрани мое лицо“. Это делает эту войну одной из самых бессмысленных войн современности – президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, до тех пор, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком», – считает журналист.

Фридман считает, что война может остановиться независимо от того, выиграет или проиграет РФ, в момент, когда этого захочет Путин. Журналист подчёркивает, что Путин опасается недовольства войной и поэтому «зашёл так далеко» и будет наказывать любую форму несогласия в российском обществе.

По его словам, в речи на Красной площади 9 мая Путин «цеплялся за любые аргументы, лишь бы оправдать войну, которую начал из собственных фантазий о том, что Украина – не полноценное государство, а часть России». Президент РФ упомянул и «западные глобалистские элиты», и «русофобию», и «агрессивный национализм», и «уничтожение семейных традиционных ценностей».

«Путин напал на Украину, чтобы защитить российские семейные ценности. Кто бы мог подумать?», – спросил Фридман.

По мнению Фридмана, «сейчас Путина особенно пугают две вещи: арифметика и история России».

Он напоминает, что потери России в Украине исчисляются уже сотнями тысяч, что не может не вызывать недовольства в обществе. Именно поэтому власти РФ усиливают борьбу с инакомыслием и принимают все новые меры по борьбе с уклонистами от призыва и мобилизации.

«Путин не стал бы заходить так далеко, если б не боялся, что, несмотря на все его усилия, люди вокруг продолжают шептаться о том, как плохо идет война и как бы на неё не попасть», – уверен Фридман.


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