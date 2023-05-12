Сотрудник Wildberries подменил 11 iPhone стоимостью 1,5 млн рублей на подделки

Клиенты Wildberries в Москве стали жертвами мошенничества, совершенного оператором в московском пункте выдачи заказов. Telegram-канал shot сообщает, что сотрудник маркета подменил оригинальные смартфоны iPhone 14 и 14 Pro Max на манекены.

Злоумышленник, по словам источника в Москве, около месяца работал в ПВЗ на Селигерской улице. За это время он успел обменять два iPhone 14 и девять iPhone 14 Pro Max на поддельные муляжи, а оригиналы оставил себе. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. За очень короткое время причиненный им ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.

Мошенник попытался вернуть часть денег – 101 тысячу рублей. После этого он скрылся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают его, а также похищенные им смартфоны.