 

Сотрудник Wildberries подменил 11 iPhone стоимостью 1,5 млн рублей на подделки

12.05.2023, 15:05, Разное
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Клиенты Wildberries в Москве стали жертвами мошенничества, совершенного оператором в московском пункте выдачи заказов. Telegram-канал shot сообщает, что сотрудник маркета подменил оригинальные смартфоны iPhone 14 и 14 Pro Max на манекены.

Злоумышленник, по словам источника в Москве, около месяца работал в ПВЗ на Селигерской улице. За это время он успел обменять два iPhone 14 и девять iPhone 14 Pro Max на поддельные муляжи, а оригиналы оставил себе. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. За очень короткое время причиненный им ущерб был оценен в 1,5 миллиона рублей.

Мошенник попытался вернуть часть денег – 101 тысячу рублей. После этого он скрылся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают его, а также похищенные им смартфоны.


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