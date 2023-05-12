 

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой

12.05.2023, 14:52, Разное
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После 30-летних отношений и венчания с Людмилой Смирновой 90-летний Бедрос Киркоров решил разорвать отношения раз и навсегда. Оказывается, последние несколько лет пара жила отдельно, в разных городах, и их уже ничего не связывает.

“Мы уже лет 20 не жили с женой супружеской жизнью”, – объяснил престарелый Киркорова решение уйти к медсестре. Именно с ней он появился на недавних концерта знаменитого сына в Кремлевском дворце. “Мой отец Бедрос Киркоров со своей молодой спутницей! – объявил тогда Филипп со сцены. – Вот с кого надо брать пример!”

Король российской эстрады доволен, что его пожилой отец любит и любим: “Молодец, что практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает”.

А его давняя подруга Яна Рудковская поражена: “Бедросу Киркорову 90 лет и как он вам? Я даже не возьмусь утверждать , кто именно от кого не отстает – он от сына или сын от него . Вот это порода, я понимаю. И имидж опять же фамильный”.

Сразу вспоминается сказка “Про Федота-Стрельца, удалого молодца” Леонида Филатова. “И на кой тебе нужна // В энтом возрасте жена? // Ведь тебе же, как мужчине, // Извиняюсь, грош цена!..” – говорила там Нянька Царю. А тот ей отвечал: “Я ж хочу всего одну // Завести себе жену! // Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?..”


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