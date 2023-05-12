 

Помощница сообщила об отъезде Пугачевой из России

12.05.2023, 14:52, Новости дня
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В начале мая в России прогремела новость о том, что Алла Пугачева теперь снова гуляет по московским улицами. Примадонна приехала в столицу, чтобы решить личные дела и проститься с давним другом Валентином Юдашкиным, которого не стало 2 мая. Однако народ воспринял визит артистки неоднозначно. Если одни искренне обрадовались приезду звезды, то другие тут же начали гнать ее на чужбину.

В числе тех, для кого возвращение Аллы Пугачевой стало неприятным сюрпризом, оказались многие знаменитые патриоты. Сначала о приезде артистки в жесткой форме высказался Владимир Соловьев. А затем к его гневным возмущениям присоединилась и Яна Поплавская.

Известная исполнительница роли Красной Шапочки поблагодарила журналиста за его принципиальную позицию и отметила, что долго отмалчивалась и ждала реакции российской общественности. На этом язвительная реплика Поплавской не закончилась. Звезда решила словесно уколоть поклонников Примадонны, предложив поставить приехавшую артистку на Красной площади, чтобы почитатели могли “целовать ее зад” в прямой трансляции.

“У меня в отношении этого случая был заготовлен только один комментарий: поставьте вашу “Примадонну” в короткой юбке на табуретку на Красной площади. Выстройтесь в очередь и целуйте ее в зад со словами “как я рад вас видеть”! И устройте прямую трансляцию!”, – высказалась актриса.

Тирада Яны Поплавской не осталась без внимания. Под постом отметились не только ненавистники Аллы Пугачевой, но и ее помощница Елена Чупракова. Женщина ответила звезде в комментариях и сообщила об отъезде Примадонны из России. “Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой”, – цитирует Чупракову StarHit.


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