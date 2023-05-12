 

Сколько калорий позволяют потратить разные виды работы на даче: полили и вскопали грядки – уже минус 600 ккал

12.05.2023, 14:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дачные работы могут способствовать борьбе с лишними килограммами не хуже, чем обычные кардиотренировки. Исследования ученых это подтверждают, указывая на простую закономерность: дачники и садоводы в среднем имеют более низкий индекс лишнего веса.

И конечно, нормализация веса происходит вовсе не благодаря шашлыкам и отдыху в тени садовых деревьев.

Агрофитнес – это вполне конкретная физическая нагрузка, которая может принимать разные формы. Эксперты рассчитали даже количество сжигаемых калорий при выполнении тех или иных работ в огороде.

Сжигание жира и польза для мышц

В среднем получасовой труд на даче избавляет от 300 ккал. Для сравнения: бег в среднем темпе приводит к потере 600 ккал/час. Кроме того, ручные садовые работы в комплексе активизируют почти все группы мышц. По крайней мере, это касается широчайших мышц спины, плечевого пояса, пресса, поясничного отдела, бицепсов, трицепсов, ягодичных, грудных и трапециевидных мышц.

А теперь стоит рассмотреть, сколько калорий позволяют потратить конкретные садово-огородные работы при их выполнении в течение 30 минут:

Вскапывание земли: 300-350 ккал. Распилка дров: 300 ккал. Колка дров: 300 ккал. Косьба травы: 300 ккал. Прополка с тяпкой: 200 ккал. Полив: 150-250 ккал. Стрижка газона с помощью газонокосилки: 100 ккал.

Вскапывание грядок считается наиболее интенсивной и энергичной формой агрофитнеса, что делает его одним из лучших дачных упражнений. Стрижка газона и полив в системе нагрузок будут считаться как малоинтенсивные упражнения, но это не значит, что они не помогут процессу похудения.

Условия эффективного и полезного труда

В процессе дачных работ важно соблюдать баланс между нагрузками и отдыхом. Перерывы делаются каждые полчаса, соблюдается дозированность и постепенность. При этом важно чередовать как виды работ, так и положения тела при их выполнении.

Переутомление предотвращают следующие меры:

Головной убор и закрытая одежда. Солнцезащитные средства. Поддержание достаточного уровня жидкости в организме.

И конечно, следует делать индивидуальные поправки, учитывая состояние здоровья, пол и возраст. То, что будет полезно и приемлемо для одного человека, может не подойти другому. К примеру, у женщин и мужчин разные потребности в калориях, поэтому различается и их расход.

В любом случае перетруждаться не стоит. Самочувствие подскажет, когда нужно остановиться и сделать передышку на отдых. Изнурение тела тоже ни к чему хорошему не приведет, чего нельзя сказать об умеренных здоровых нагрузках.

Роль питания

Как физические нагрузки, так и рацион имеют большое значение для нормализации веса. И садоводство тем более сочетается с поддержанием здорового питания.

Причем есть система питания, которой придерживаются многие дачники. Она и была придумана выдающимся агрономом Т. Лысенко. Он предлагал питаться по системе тарелки, регулируя баланс поступающих питательных веществ.

Овощи, фрукты и ягоды в таком меню занимают не меньше половины тарелки. Сложные углеводы (картофеле) могут занимать четверть тарелки, а оставшееся место отводится источникам белка наподобие рыбы, мяса, фасоли, молочных продуктов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09.22 / Более 20% немецких автопроизводителей собрались перенести производство за рубеж

15.12.21 / Мнение: Джефф Безос и империя Amazon

12.10.20 / Загадочная связь между трагическим крушением авиалайнера и аномалиями в доме

04.06.22 / Мнение: Кулачное приветствие

28.06.22 / На юге России ученые нашли новый штамм опасной лихорадки

03.03.22 / “Отряды Путина” потребовали нанести ядерный удар по Берлину, Амстердаму и Лондону

29.09.20 / Мнение: Славянскому народу отказали в праве на существование

20.04.23 / Сотрет годы и наполнит энергией волосы: модные вариации каре с удлинением на весну для женщин за 50

05.03.23 / “Что же ты натворила”: 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо

07.09.21 / Скандалы: На «Юг Сибири» банкирам денег не жалко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика