Сколько калорий позволяют потратить разные виды работы на даче: полили и вскопали грядки – уже минус 600 ккал

Дачные работы могут способствовать борьбе с лишними килограммами не хуже, чем обычные кардиотренировки. Исследования ученых это подтверждают, указывая на простую закономерность: дачники и садоводы в среднем имеют более низкий индекс лишнего веса.

И конечно, нормализация веса происходит вовсе не благодаря шашлыкам и отдыху в тени садовых деревьев.

Агрофитнес – это вполне конкретная физическая нагрузка, которая может принимать разные формы. Эксперты рассчитали даже количество сжигаемых калорий при выполнении тех или иных работ в огороде.

Сжигание жира и польза для мышц

В среднем получасовой труд на даче избавляет от 300 ккал. Для сравнения: бег в среднем темпе приводит к потере 600 ккал/час. Кроме того, ручные садовые работы в комплексе активизируют почти все группы мышц. По крайней мере, это касается широчайших мышц спины, плечевого пояса, пресса, поясничного отдела, бицепсов, трицепсов, ягодичных, грудных и трапециевидных мышц.

А теперь стоит рассмотреть, сколько калорий позволяют потратить конкретные садово-огородные работы при их выполнении в течение 30 минут:

Вскапывание земли: 300-350 ккал. Распилка дров: 300 ккал. Колка дров: 300 ккал. Косьба травы: 300 ккал. Прополка с тяпкой: 200 ккал. Полив: 150-250 ккал. Стрижка газона с помощью газонокосилки: 100 ккал.

Вскапывание грядок считается наиболее интенсивной и энергичной формой агрофитнеса, что делает его одним из лучших дачных упражнений. Стрижка газона и полив в системе нагрузок будут считаться как малоинтенсивные упражнения, но это не значит, что они не помогут процессу похудения.

Условия эффективного и полезного труда

В процессе дачных работ важно соблюдать баланс между нагрузками и отдыхом. Перерывы делаются каждые полчаса, соблюдается дозированность и постепенность. При этом важно чередовать как виды работ, так и положения тела при их выполнении.

Переутомление предотвращают следующие меры:

Головной убор и закрытая одежда. Солнцезащитные средства. Поддержание достаточного уровня жидкости в организме.

И конечно, следует делать индивидуальные поправки, учитывая состояние здоровья, пол и возраст. То, что будет полезно и приемлемо для одного человека, может не подойти другому. К примеру, у женщин и мужчин разные потребности в калориях, поэтому различается и их расход.

В любом случае перетруждаться не стоит. Самочувствие подскажет, когда нужно остановиться и сделать передышку на отдых. Изнурение тела тоже ни к чему хорошему не приведет, чего нельзя сказать об умеренных здоровых нагрузках.

Роль питания

Как физические нагрузки, так и рацион имеют большое значение для нормализации веса. И садоводство тем более сочетается с поддержанием здорового питания.

Причем есть система питания, которой придерживаются многие дачники. Она и была придумана выдающимся агрономом Т. Лысенко. Он предлагал питаться по системе тарелки, регулируя баланс поступающих питательных веществ.

Овощи, фрукты и ягоды в таком меню занимают не меньше половины тарелки. Сложные углеводы (картофеле) могут занимать четверть тарелки, а оставшееся место отводится источникам белка наподобие рыбы, мяса, фасоли, молочных продуктов.