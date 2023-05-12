Скандалы: С Хотина взыскали недоплаченные налоги

Cуд взыскал более 192 млрд рублей с бенефициара лопнувшего банка «Югра»

Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл». Бизнесмен, находящийся под домашним арестом по делам о хищении и растрате, был признан конечным бенефициаром этой группы. Активы «Русь-Ойл» будут переданы государству.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную группу «Русь-Ойл». Соответствующее решение вынес 10 мая Замоскворецкий суд Москвы.

«По иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара «Русь-Ойл», взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл», — сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». Решение суда может быть обжаловано, оно еще не вступило в силу.

Уход от налогов

Группу «Русь-Ойл» уличили в использовании схем уклонения от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также НДС и налога на прибыль.

Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не уплачивался.

Кроме того, подозреваемые переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета «иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом», а также выводили средства на счета нерезидентов.

«Русь Ойл» была создана в 2013 году. Компания осуществляет разведку и извлечение углеводородов на месторождениях Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Иркутской области и Республики Саха.

Дело «Югры»

В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра». Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы.

По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись. Кредиты выдавались под залог недвижимости.

В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у «Югры». На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

К моменту закрытия активы банка составляли 34 млрд рублей, а обязательства были почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц была просроченной.

Это крупнейший страховой случай в истории РФ: вкладчикам «Югры» выплатили около 173 млрд рублей.

Бизнесмен был задержан в апреле 2019 года и с тех пор находится под домашним арестом. Позже СК России возбудил еще одно дело в отношении Хотина, обвинив в растрате 283 млрд руб.

По данным Forbes на март 2023-го, требования кредиторов «Югры» первой очереди удовлетворены лишь на 4,57%, а конкурсная масса составляет 9,9 млрд рублей. В АСВ ранее утверждали, что на компании, связанные с Хотиным, приходилось 98% всего кредитного портфеля.

Леонид Цветаев

Оригинал материала: “Газета.ру”