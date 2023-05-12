Ревизия сусеков

Что происходит с блогерами-миллионниками. СК объявил охоту за деньгами «инфоцыган».

Следственный комитет взялся за блогеров, зарабатывающих на продажах онлайн-курсов на разные популярные темы — психология, финансы, самопродвижение, фитнес, здоровое питание и т.д. Всех проверяют на предмет неуплаты налогов. Суммы, о которых идет речь, — колоссальные.

Фитнес-блогеров Артема и Валерию Чекалиных подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов, Александру Митрошину, которая занимается продвижением в соцсетях, — в неуплате 120 миллионов, а «самую известную фею России», как она сама себя называет, Елену Блиновскую — в том, что она задолжала бюджету более чем 900 миллионов.

Налоговые проверки идут и в отношении других инстаграм-селебрити. Часто их называют «инфоцыганами» — ведь действительно они продают продукты, которые не имеют уникальной ценности, а представляют собой компиляцию всем известных фактов. В их «марафонах» — то есть в сериях закрытых эфиров, посвященных конкретной теме, — как правило, нет ничего опасного или противоправного. Но почему вдруг именно теперь они стали так интересны правоохранителям?

«Хочется сказать: где я, а где Тони Роббинс?»

Елена Блиновская — «Миссис РФ — International — 2016». Фото: соцсети

На ней розовое платье, алая конкурсная лента победительницы через плечо, высокая, сверкающая стразами корона и крупные блестящие сережки. В эфире ярославского ютуб-канала «Утренний фреш», держа осанку, дает интервью победительница конкурса «Миссис РФ — International — 2016». Конкурс придуман ростовским модельным агентством. Его цель — выбрать «самую красивую замужнюю россиянку с детьми». На протяжении недели девушки соревнуются друг с другом в кулинарии, участвуют в творческом конкурсе и «показывают знание светских манер».

— На самом деле я привезла три титула… Один титул — просто уже по закону всегда мой — это «Миссис талант». Этого у меня не отнять.

Вторая лента — «Миссис РФ Центральный регион». Безусловно, [здесь] я тоже взяла первое место. И, собственно, мне казалось, этими двумя лентами и хотели закончить мое награждение… Пока не увидели, как я проявила себя на сцене.

Победительница — Елена Блиновская. Это не первый ее модельный конкурс, в том же году она уже стала финалисткой «Миссис Ярославль — 2016». После окончания Ярославского государственного университета Елена работала бухгалтером, зарабатывала, как она сама рассказывает, «от 6 до 30 тысяч рублей в месяц в разные периоды». Потом устроилась секретарем в рекламное агентство. А потом познакомилась с предпринимателем Алексеем Блиновским, владельцем рыбного производства (на 2020 год Блиновский был лидером рынка по разведению рыбы в Вологодской области), горнодобывающего предприятия, ювелирного дома и еще ряда ярославских компаний. После замужества дела у Елены заметно пошли вверх. Она открыла свадебный салон — инвестором выступил муж. Стала совладелицей ветеринарной клиники.

Прошло семь лет. В инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. — Ред.) у Елены больше пяти млн подписчиков.

В интервью Ксении Собчак она рассказывает, что платит несколько сотен млн рублей годовых налогов, а раскрывать сумму заработка ей не позволяет воспитание.

26 апреля 2023 года, за день до задержания, Блиновская выступает на бизнес-конференции АМОКОНФ перед многотысячным залом с мотивационными речами: «Не будьте потребителем. Будьте созидателем. Главное — правильно желать». Все свое выступление Блиновская рассказывает о своих достижениях и периодически задает залу вопрос: «Хотите так же?» Она вспоминает, как с мужем и детьми отмечала третий день рождения дочери в Париже, сняв весь президентский этаж в дорогом отеле: «Классно? Хотите так? Если вы найдете в себе то, что вас зажигает, — у вас все будет! Же-ла-ни-я! Пока на сцене стоит волшебница Всея Руси — загадывайте! Чего хотите вы? Как минимум загадайте так же стоять на этой сцене! До сих пор ни один тренер личностного роста не собрал «Крокус». Я уже собрала ВТБ-Арену, а воз и ныне там. На разных обучениях есть схемы и шаблоны… А есть Блиновская. Со мной не работает ни одна схема».

В выступлении Блиновской со сцены многие услышали отголоски нашумевшего шоу мотивационного тренера, американца Энтони Роббинса, — в 2019 году он собрал в «Олимпийском» больше 26 тысяч зрителей. Цены на билеты варьировались от 17 до 500 тысяч рублей. Среди разлетевшихся цитат Роббинса, которые потом обсуждали в соцсетях с вопросом «А стоили ли они таких денег?»: «Зачем жить обычной жизнью, когда можно жить необычной», «В моменты, когда вы принимаете решения, — формируется ваша судьба», «Каждая проблема — это подарок. Без проблем невозможно вырасти».

Блиновская называет Роббинса своим учителем. Но, как сама замечает, по популярности в РФ он не сравнится с ней — она уже давно его переросла. В интервью журналистке и блогеру Надежде Стрелец она смеется: «Хочется сказать: где я, а где Тони Роббинс? Но я благодарна Тони Роббинсу за то, что есть люди, которые показывают нам, что так можно, — можно собрать большой зал и что-то перед ним вещать».

Она говорит про себя:

— Я — тот инфоцыган, который делал это, не чтобы заработать деньги. Я просто собирала своих подруг и говорила: «Слушайте, мне нужно это выпустить куда-то, у меня этого много».

Самый известный марафон, придуманный Блиновской, — «Марафон желаний». Он о том, «как обрести гармонию с собой и найти путь в жизни». В соцсетях сотни восторженных отзывов — многие от продавцов других психологических курсов, наставников по продажам, нумерологов, астрологов. Почти каждый пишет о том, как марафон «перевернул его жизнь» и как важно начать «правильно желать».

«Новое звание в бизнесе, украшения, море с семьей, море с родителями, покупка еще одной недвижимости, доход 300 000 в месяц — блин, ведь все сбылось!!!»

«Почти через полтора месяца после окончания марафона мы купили билеты в Шри-Ланку и уже через месяц мы летели в самолете».

«Той Леной, которой я была до марафона, я уже не буду никогда. Меня просят рассказать подробней, но я не буду! Я вам советую самим его пройти!» (Орфография и пунктуация авторские. — Ред.).

— Я уже и не помню, как получилось, что я вообще подписана на Блиновскую, но в 2019-м я внезапно купила ее марафон, — смеясь рассказывает «Новой» Екатерина, которая приобретала марафон дважды. — Она [Блиновская] постоянно рекламирует в сториз свои вебинары, публикует скрины, как люди ей и ее команде пишут благодарности. Ну и я увидела марафон желаний — и мне захотелось. Я в тот момент расставалась с мужем, меня это как-то триггернуло, вряд ли бы я в другом внутреннем состоянии что-то такое купила. Я клянусь: я сама скептически отношусь к Блиновской и всегда так к ней относилась. Но она придумала продукт, который хотя бы на несколько недель дарит людям какую-то мотивацию в жизни. Где ее еще сейчас брать?

Полина прошла марафон желаний в 2020 году. Она говорит: «Если бы не карантин — вряд ли бы дошли руки до такого, но я все равно довольна. Ну я бы не сказала, что ей отдают последние деньги и она кого-то делает беднее. Все-таки тот, кому нечего есть, вряд ли пойдет покупать курс о мечтах, получать сертификат и запускать шарики в небо».

По словам наших собеседниц, марафон длился около месяца. Первая неделя была бесплатной, а в целом пришлось заплатить четыре тысячи рублей. «Это дешево. Дешевле, чем сходить к психологу даже один раз, рассуждает Екатерина. — Не говоря уже о том, что тут [курс] — четыре недели. Ну и

пойти к психологу — это значит, у тебя какая-то проблема. Своим близким нужно что-то объяснять, почему ты туда пошла, что с тобой. С марафоном такого нет, это скорее про саморазвитие».

Участники проходят марафон через WhatsApp или телеграм — куратор курса регулярно присылает в чат голосовые сообщения от Блиновской, в том числе, с заданиями. «Забивать» на домашние задания нельзя: если не выполнять их в срок — могут исключить из чата с куратором.

Например, одно из самых первых заданий— «расхламиться». Выбросить определенное количество вещей из дома. Дальше надо научиться исключать частицу «не» из своих желаний. Например, как рассказывает Блиновская, правильная формулировка: не «я хочу не болеть», а — «я хочу быть здоровым». Но первое, что нужно сделать, согласно курсу марафона, — обозначить собственные цели. «Кто-то начинает плакать, кого-то начинает тошнить, — говорит Блиновская. — На моменте признания себе, что ты хочешь, — начинают сыпаться очень многие».

При завершении марафона слушатели получают сертификат о его прохождении и последнее задание: отпустить в небо воздушный шарик — «выпустить своего внутреннего ребенка». Более экологичная альтернатива — задуть свечи на торте или посадить дерево.

«Если не хотите, чтобы ушел воевать, лучше пусть останется на диване»

На сайте Блиновской в каталоге представлено несколько марафонов: «Дерзость быть собой», «Про зависть и ревность», «Сепарация», «Гордыня», «Муж на диване».

Все они предполагают доступ к «материалам» на 30 дней и стоят от четырех до семи тысяч рублей. Марафон «Муж на диване», кстати, затмил все остальные по популярности еще осенью, во время объявленной частичной мобилизации. Здесь постаралась сама Блиновская.

Поначалу в рекламе марафона было указано, что после него ни один муж «больше не посмотрит в сторону дивана». В конце сентября Блиновская воспользовалась ситуацией и опубликовала серию сторис с новой рекламой вебинара, где написала:

«Если не хотите, чтоб ушел воевать, — лучше пусть как минимум останется «на диване».

[…] Если все женщины пройдут [этот марафон], то нашим мужчинам не придется доказывать, что они «чего-то могут», такими стремными способами. Таким героизмом, который им «предлагают» сейчас обстоятельства. Есть более гуманные способы продемонстрировать мужчинам, что они нам важны».

Еще интереснее получился анонс марафона «Зачатие», в ходе которого, как и понятно из названия, Блиновская обещает помочь забеременеть — точнее, разобраться с психологической стороной вопроса. В разговоре с Надеждой Стрелец Блиновская отметила, что «на этот продукт уже вылилось много хейта», но она точно может сказать, что разбирается в теме: «Я вообще не называю себя психологом… [Я опираюсь] на вещи, которые мы пока не можем объяснить. Я знаю, что во мне есть эта энергия. И я хочу отдать эту энергию. Кто сказал, что в этом марафоне не будет крутого хирурга, классных медиков? После всех манипуляций большинство забеременели самостоятельно».

Она пересказывает истории подруг и вспоминает про «известную певицу, которая 12 лет не могла забеременеть»: «Я ей на днях пишу: «Все, вижу тебя мамой». И она беременна».

«Покупаете честно или все по помойкам шастаете?»

Как-то Блиновская выложила в своих соцсетях смету празднования своего дня рождения — за 200 млн рублей. Потом девушка рассказала, что «в инфобизнесе все меряются, кто больше, кто круче»: «Если я кого-то задеваю — давайте посмотрим, что у вас там кипит».

В тот же день рождения Блиновская опубликовала номер своей банковской карты и написала: «Вы знаете, что делать». В итоге подписчики перечислили ей за два часа 2,5 миллиона рублей. «Я просто офигела», — восклицала Блиновская.

В сентябре 2021-го она высказалась о людях, которые пытаются купить ее марафоны «вскладчину» или даже каким-то образом «заполучить бесплатно»:

«Это все равно, что есть из помойки! И кому-то ведь нормально, вкусно и не брезгливо. Эти люди найдут кучу оправданий и объяснений, лишь бы продолжать есть из помойки.

А есть люди, которые не получают удовольствия от ворованного. Они выберут ресторан, желательно, лучший из возможных. И между этими людьми пропасть. Кто-то никогда не захочет с уровня помойки слезать — ему будет вкусно. Что ж, имеет право. А у вас как? Покупаете честно или все по помойкам шастаете?»

В начале мая в аккаунтах, где рекламируются марафоны Блиновской, была опубликована информация о скором повышении цен.

В интервью Собчак задала Блиновской вопрос: «Сколько ты зарабатываешь?» Реакция Елены разлетелась на короткие видео и мемы в соцсетях. Она взяла долгую паузу, а затем ответила: «Я возвращаюсь в ресурсное состояние». Собчак подметила: «Форбс подсчитывает, что ты зарабатываешь 300 млн в год». «Ну та сумма, которую ты назвала, это столько я примерно плачу налогов в год, — ответила Блиновская. — Я плачу налогов не один десяток миллионов. Я могу ошибаться в цифрах, потому что я в них очень плаваю, моей бухгалтерией занимается моя близкая подруга. Я плачу НДС и давно перешла через все упрощенные схемы».

27 апреля Блиновскую задержали на границе РФ и Беларуси, с собой у нее был билет в Ташкент. Сообщалось, что Елена знала о возбужденном против нее уголовном деле, но покинуть страну не успела. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации более чем 43 млн в период с 2019 по 2021 год. По версии следствия, Блиновская «дробила» бизнес, чтобы платить меньше налогов. Схема налогообложения, которая действует при доходе до 150 млн рублей в год, не подходила Блиновской с ее доходами, которые требовали перейти на полноценную уплату НДС.

В доме Блиновских прошли обыски. На допросе Елена раскаялась. И, как сказала ее адвокат, уже внесла в бюджет «значительную сумму». Суд, ввиду того, что она — многодетная мама, назначил ей домашний арест до 26 июня.

Бюджет нуждается в налогах блогеров

Блиновская — пожалуй, самая известная ведущая марафонов в России. Но она не была первой, кто попал под внимание Следственного комитета. Первыми были супруги Чекалины.

В начале марта с обысками пришли к Валерии Чекалиной (в соцсетях больше известной как «Лерчек») и к ее супругу Артему. Они, как считает следствие, не уплатили в бюджет 300 млн рублей. И в их случае нарушение также заключалось в том, что Валерия Чекалина формально действовала как ИП и платила налоги по упрощенной схеме. Позже семейную пару обвинили еще и в отмывании 133 млн рублей. По решению суда Чекалиным запрещено пользоваться интернетом.

Марафон Валерии и Артема назывался «Идеальное тело» — «Избавим от веса без лишнего стресса». Сейчас его приобрести нельзя, на сайте сказано, что места раскуплены. Марафон предлагал больше 20 видов тренировок в зале и дома и больше тысячи рецептов здорового питания. Стоил он 5 тысяч рублей.

Но подписчики, купившие марафон, отмечают, что к этой сумме необходимо прибавлять и траты на покупку дорогих продуктов — в том числе, фруктов и овощей, которые прописаны в диетических рецептах.

Валерия Чекалина в суде. Скриншот тг-канала Mash

После Чекалиных Следственный комитет занялся блогером Александрой Митрошиной, которая занимается продажей курсов по развитию и продвижению аккаунтов в социальных сетях. Она уехала из РФ в Дубай с начала специальной военной операции. На вопрос журналистов, связана ли налоговая проверка с позицией девушки по Украине, она ответила: «Не надо искать того, чего нет».

Как считает следствие, блогер не заплатила налоги на сумму 120 млн рублей. Вскоре после предъявленного обвинения Митрошина заявила, что «частично признает вину» и уже полностью погасила основную сумму долга. По словам Александры, налоговая проверка в ее отношении началась еще в прошлом году. А ошибку в уплате налогов допустила аутсорсинговая бухгалтерская компания.

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После домашнего ареста Блиновской в сеть стали утекать сообщения о якобы проводимой проверке в отношении ряда других блогеров-миллионников. Mash сообщал о некоем «черном списке инфоцыган», составленном МВД, в котором фигурируют Егор Крид, Гусейн Гасанов, Регина Тодоренко, Оксана Самойлова, Дина Саева, Виктория Боня и другие, кого предположительно будут проверять на неуплату налогов и отмывание денег.

Почти каждый из этих блогеров запускал марафоны. В отличие от марафонов Блиновской они не были такими массовыми и популярными. Например, телеведущая Виктория Боня создала марафон «Я — Женщина богиня». В интернете можно найти обзоры на этот курс, стоимость которого варьировалась от 13 до 60 тысяч рублей.

«Помните, гражданка в состоянии богини никуда не спешит и никогда никуда не опаздывает. Когда вы приходите не в то время, которое положено, значит так нужно», — утверждала Боня во время одной из лекций курса.

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Телеведущая Регина Тодоренко запустила марафон «правильного мечтания» для женщин в декрете, домохозяек и бизнес-вумен «Люби. Делай. Мечтай». Для самостоятельно осваивающих его студенток марафон обойдется в сумму около 5 тысяч, с куратором — около 10 тысяч рублей.

Блогер-миллионник Оксана Самойлова, многодетная мама и жена рэпера Джигана, регулярно проводит в инстаграме «колесо фортуны» и разыгрывает новые айфоны. Кроме этого, как сообщал телеграм-канал Shot, на Самойлову оформлена клиника косметологии El’cosmo в Москве, агентство по подбору нянь Family1 и косметический бренд Sammy Beauty. Налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний Самойловой. Сама Самойлова ничего не комментировала. Вместе с семьей она улетела из России.

Mash сказал и о блокировке операций по счетам певицы Инстасамки, она также покинула Россию почти сразу же после сообщений о проверках.

Повышение собираемости налогов — это одна из задач Федеральной налоговой службы, и ее решили выводом из тени доходов инфобизнеса, об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на собеседника, близкого к правительству.

— Поступают новости, что счета блогеров блокируют за неуплату налогов. Это действительно так. Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно было в тени. […] Думаю, что мы будем свидетелями еще не одной громкой ситуации, связанной с неуплатой налогов. Ну а мы получаем обращения от граждан, которые считают, что стали жертвами мошенничества в результате действий этих блогеров, — пояснила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Государство начинает «обзор сусеков». Вероятно, настоящая широкая кампания против блогеров-миллионников, у которых покупали курсы в разы менее обеспеченные россияне, — еще впереди.

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