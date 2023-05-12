В Госдуме призвали стереть разницу между словами «правоверный» и «правомерный»

Председатель комитета Госдумы по делам бога и православия Александр Лазарев призвал стереть законодательную разницу между словами «правоверный» и «правомерный».

По его словам, необходимо окончательно «растоптать атеистическую гадину» и ввести религиозное законодательство по аналогии с Ираном.

72-летний депутат. который в советские годы преподавал научный атеизм, но в 1991 году решил переосмыслить свою жизнь и исправиться, выступил с речью перед своими коллегами и членами Совфеда.

– Наша страна – многоконфессиональная, она приветствует и православных, и мусульман, и даже буддизм у нас кое-где легализован пока ещё, – сказал он. – Но нет такой конфессии, как атеизм или агностицизм. Это в лучшем случае психическое расстройство, а в худшем – сознательная, злонамеренная антироссийская позиция. Мы не должны это прощать. Мы должны сделать так, чтобы земля горела у атеистических гнид под ногами. Они должны молиться о том, чтобы не попасться религиозной полиции, а не свободно разгуливать по улицам.

—