 

В Госдуме призвали стереть разницу между словами «правоверный» и «правомерный»

12.05.2023, 14:13, Разное
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Председатель комитета Госдумы по делам бога и православия Александр Лазарев призвал стереть законодательную разницу между словами «правоверный» и «правомерный».

По его словам, необходимо окончательно «растоптать атеистическую гадину» и ввести религиозное законодательство по аналогии с Ираном.

72-летний депутат. который в советские годы преподавал научный атеизм, но в 1991 году решил переосмыслить свою жизнь и исправиться, выступил с речью перед своими коллегами и членами Совфеда.

– Наша страна – многоконфессиональная, она приветствует и православных, и мусульман, и даже буддизм у нас кое-где легализован пока ещё, – сказал он. – Но нет такой конфессии, как атеизм или агностицизм. Это в лучшем случае психическое расстройство, а в худшем – сознательная, злонамеренная антироссийская позиция. Мы не должны это прощать. Мы должны сделать так, чтобы земля горела у атеистических гнид под ногами. Они должны молиться о том, чтобы не попасться религиозной полиции, а не свободно разгуливать по улицам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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