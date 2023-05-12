Центральный банк ожидает, что инфляция составит 3,6% к концу второго квартала

По данным Центрального банка, ожидается, что инфляция достигнет 3,6% к концу второго квартала 2023 года после 3,5% в первом квартале. Это подтверждается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Банк РФ заявил, что эта оценка соответствует центральным значениям базового прогноза инфляции. По оценкам ЦБ, из-за влияния высокой базы марта-апреля 2022 года годовой уровень инфляции во втором квартале 2023 года будет ниже целевого уровня в 4%. Затем регулятор ожидает, что темпы роста цен продолжат увеличиваться, поскольку из расчетов будет исключен низкий рост цен с лета 2020 года.

Банк РФ считает, что основными проинфляционными факторами являются повышение спроса со стороны потребителей и давление на рынок труда с целью устранения дисбаланса спроса и предложения. В 2024 году уровень инфляции снизится до 4%, согласно базовому сценарию центрального банка. По мнению регулятора, ожидается, что к 2024 году российская экономика вернется на уровни конца 2021 года. Ключевая ставка составляет 7,5%.