На Кубани запатентовали электронный хлеб

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

На Кубани запатентовали электронный хлеб: кибер-батон появится в продаже уже этим летом.

Кубанские ученые на грани фантастики. На днях стало известно о запатентовании электронного хлеба, разработанного в лабораториях Краснодарского государственного аграрного университета.

Новый продукт — совершенно новое слово в хлебопекарной промышленности и информационных технологиях. Изобретатели утверждают, что они придумали способ «запекать» информацию прямо в булку, создавая новый вид хлеба — электронный.

«На самом деле, это гораздо больше, чем просто хлеб», — объясняет Владимир Печенкин, профессор кафедры биотехнологии и главный разработчик проекта. «Это устройство, которое может хранить информацию, подобно USB-накопителю. Только вот он в форме хлеба и вкусный».

Визуализация информации достигается благодаря новой технологии, основанной на использовании микроскопических наночипов, которые «запекаются» прямо в тесто. После выпечки, электронный хлеб сохраняет все свойства обычного, но также может хранить гигабайты информации.

«Мы не хотели останавливаться на полпути, — продолжает Печенкин, — и создали специальное устройство, которое называется ‘Тостер-читатель’. Это позволяет вам не только поджарить хлеб, но и считать информацию с него».

Тем не менее, в проекте есть и свои сложности. «Главная проблема — срок годности», — признает ученый. «Ведь если информация сгорает или испортится, это может быть настоящей проблемой. Мы все еще работаем над этим вопросом».

Несмотря на это, кубанцы планируют запустить электронный хлеб в массовую продажу уже этим летом. Они уверены, что их изобретение станет настоящим прорывом и полюбится всем — и детям, и взрослым.

«Представьте, что вы идете на пикник и забыли взять с собой флешку с любимыми фильмами. Но у вас есть электронный хлеб! Вы просто подключаете его к Тостер-читателю, и вуаля — вечер кино спасен. Или, скажем, вы отправляетесь на встречу с клиентом, и забыли презентацию. Не беда! Вы просто достаете электронный батон из сумки, подключаете к компьютеру, и ваши данные снова у вас на руках», — рассказывает Печенкин с улыбкой.

Более того, разработчики утверждают, что электронный хлеб безопасен для здоровья. «Мы учли все нюансы. Наночипы, которые мы используем, абсолютно безопасны для организма. Если вы случайно съели хлеб с информацией, не волнуйтесь — он просто переварится, а информация исчезнет без следа», — заверяет профессор.

Однако новшество уже вызвало немало споров и шуток в общественных пространствах. «Теперь, когда мама будет кричать, что я опять забыл купить хлеб, я просто скажу, что его украл хакер», — смеется один из пользователей Twitter. Другой добавляет: «Надеюсь, они предусмотрели защиту от вирусов. А то ведь можно заразиться через булку».

Ученые, в свою очередь, не теряют оптимизма и уверены, что их изобретение найдет своих поклонников. «Возможно, мы действительно изобрели что-то совершенно новое и необычное, но мы верим в свой продукт. Мы думаем, что это может быть началом новой эры в хлебопекарной промышленности», — говорит Печенкин.

Так что, скорее всего, уже этим летом в кубанских магазинах появятся первые партии электронного хлеба. И хотя многие воспринимают эту идею с недоверием и смехом, кто знает, может быть, именно так выглядит будущее хлебопекарной промышленности?

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