Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

На самой дорогой из своих машин Примадонна приехала почти к гробу. И потрясла всех эффектным внешним “похоронным” видом. Пугачева выглядела на панихиде так, словно только что сама сошла с подиума – дизайнерский, продуманный до мелочей наряд обращал на себя внимание зевак и камер.

Особенно собравшимся запомнилась шляпа-абажур, которая добавляла законченности образу. В Европе сегодня такая считается последним писком и главным трендом сезона. Она стоит 260 евро (почти 22 тысячи рублей) и считается у модниц must have.

Вообще, как подсчитали байеры, стоимость черного платья, пальто, ботильонов, ажурных перчаток и бус из крупного жемчуга на Пугачевой в день похорон друга-модельера превышала 15 тыс евро (1 млн 243 тыс рублей). Но, как говорится, по доходу и расход.

Напомним, в России Примадонна, имея звание народной артистки СССР, получала около 55 тысяч рублей пенсии в месяц. Это с учетом доплат мэра Москвы за звание народной артистки СССР и нескольких тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС.

А вот в Израиле, где она живет второй год и где даже получила гражданство, на пенсию ей не приходится рассчитывать. По закону этого государства на выплаты в старости право имеет только человек, который проработал в Израиле хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд.