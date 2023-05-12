Освежающий образ для жарких дней: голубые платья на лето 2023 года

Голубой цвет ассоциируется с морем, поэтому является таким актуальным в одежде летом-2023. С помощью платьев подобного оттенка можно создавать воздушные, легкие, игривые и романтичные луки. Вдохновляемся красивыми аутфитами.

С воланами

Если есть желание сделать акцент на женственности и романтичности, тогда рассмотрите голубые платья с воланами, рюшами и оборками. Можно отдать предпочтение многоярусным изделиям с юбкой по типу солнце-клеш.

Рукава-фонарики по-прежнему являются актуальными, поэтому вы можете рассматривать платья подобного кроя.

Миди-длины

Если говорить об актуальной длине платьев, то нельзя не отметить изделия миди. Они хороши своей универсальностью, поскольку гармонично сочетаются и с элегантными туфлями на каблуках, и со спортивной обувью наподобие кед и кроссовок, а также с босоножками или сандалиями на низком ходу. С помощью платьев миди-длины вам не составит труда презентовать легкий и воздушный образ. Только избегайте облегающих моделей платьев.

С вырезами и разрезами

Длинные платья с разрезом на подоле — прекрасный вариант для миниатюрных девушек. Сочетайте такие изделия с обувью на каблуках, чтобы казаться выше и стройнее. Заодно сможете презентовать соблазнительный лук.

Также имеет смысл присмотреться к модным платьям с вырезами в верхней части изделия. Например, на спине, в зоне декольте, по бокам, где талия.

С принтами

Тотал луки и монохромные образы по-прежнему актуальны, но если вас не устраивает вариант ношения однотонной одежды, тогда рассмотрите платья с принтами.

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В моде — рисунок в клетку, в морскую полоску. Также традиционно летом будут уместны изделия с растительными и цветочными узорами.

Не забывайте о соблюдении пропорций при выборе масштаба рисунка. Если у вас крупная комплекция, тогда выбирайте платья с мелким узором. Если же вы хотите добавить объема и скрыть излишнюю худобу, тогда ваш оптимальный вариант — это вещи с крупным рисунком (например, с большими цветами).

Мини-платья

Вообще мини — это платья длиной до колен. Супермини — это когда изделие достигает середины бедра. Следует учесть, что актуальным в предстоящем сезоне является первый вариант. То есть платье должно быть выше колен, но не суперкоротким.

Отдавайте предпочтение изделиям, которые хорошо сидят по фигуре, но в то же время не являются тесными и не облегают каждую складочку вашего тела. Дело в том, что летом в облегающих платьях жарко и дискомфортно, поэтому лучше брать вещи приталенного кроя, но с расклешенным подолом.