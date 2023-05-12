 

Та самая «Новая газета» вновь с вами

12.05.2023, 13:00, Разное
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Вышел очередной выпуск нашей PDF-версии.


🔹 Главная тема номера — второе театральное дело: мама Жени Беркович Елена Эфрос — о первых днях после задержания дочери, Светлана Петрийчук отвечает на вопросы «Новой» из СИЗО, Александр Солдатов рассказывает об экспертах, чье творчество легло в основу уголовного дела.
▪️А еще репортаж с суда над Евгением Ройзманом*;▪️интервью с психологом, который занимается реабилитацией детей, попавших в зону боевых действий;▪️история о мошенниках, которые зарабатывают на «лечении» сексуальной ориентации;▪️расследование о серийных стукачах и другие тексты о том, что с нами происходит.🔥 Теперь вы можете бесплатно скачать номер по ссылке и распечатать газету самостоятельно 👉 https://bit.ly/tsng005Чтобы мы могли продолжать делать газету, станьте нашим соучастником 👉 https://supportnovaya.club/

Источник: Новая газета


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