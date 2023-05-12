 

Мнение: Яровая и шовинизм

12.05.2023, 12:55, Разное
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Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила установить уголовную ответственность за русофобию.

«Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию", – заявила депутатка Яровая в ходе сессии, посвященной русофобии в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

Конечно, Яровая предложила дать определение понятию русофобия. Но не думаю, что официальное толкование будет сильно отличаться от того, что написано в справочниках, словарях, толкователях. В которых РУСОФОБИЯ – это предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к русскому народу, русскому языку, русским проблемам, неприятие их, негативное восприятие всего, что связано с русскими, видение в русских людях, в русской истории, в русской культуре только скверного, игнорирование достоинств русских, позитивного и светлого.

Выходит, что в представлении Яровой нет ничего плохого в точно таком же неприязненном или враждебном отношении к татарам, чеченцам, чувашам, дагестанцам, бурятам, тувинцам…? То есть татарофобия или чеченофобия – это вполне нормальное явление?

В УК уже есть статья 282, предусматривающая ответственность за разжигание  розни,  за то самое неприязненное отношение к представителям других наций. Зачем из ст. 282 УК отпочковывать новую статью специально для русских?

Нет ли в предложении депутатки Яровой душка шовинизма?

Фотография Ирины Яровой отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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