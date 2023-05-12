В сети появились фотографии складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra

В Интернете появились официальные изображения в различных цветовых решениях телефона-раскладушки Motorola Razr 40 Ultra. Об этом рассказал портал GSM Arena.

На фотографии хорошо видно, что раскладушка доступна в черном, сером и красном цветах. Сразу бросается в глаза большой внешний дисплей, занимающий почти всю заднюю крышку, включая область для камеры. Слухи утверждают, что разрешение внутреннего дисплея составит 1080×2640, а внешнего – 1056×1066.

Частота обновления экрана прогнозируется на уровне 120 или 144 Гц. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, а также 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ. Внутренняя камера имеет сенсор на 32 Мп, в то время как основная камера получит два сенсора на 12 Мп и 13 Мп. Емкость аккумулятора составит 3640 мАч.

Официальной информации пока нет, но она появится в ближайшие недели.