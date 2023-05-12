Украинские хактивисты пытались помешать не желающим идти воевать россиянам спокойно отдохнуть на майские праздники

DDoS-атаки на российские учреждения культуры, системы бронирования и транспортные системы участились во время майских праздников. Об этом рассказали эксперты фирмы по информационной безопасности StormWall.

По оценкам StormWall, в период с 1 по 9 мая 2023 года DDoS-атаки на сферу культуры увеличились на 62%. Они также обнаружили, что DDoS-атаки на сервисы онлайн-бронирования и продажи билетов и транспортные системы увеличились на 36%.

Эксперты компании добавили: “Было много атак в День Победы, 9 мая”. Считается, что за ними стоят хактивисты украинской IT-армии. Они хотели испортить россиянам майские праздничные каникулы. Многие организации не смогли противостоять атакам, и их сайты были недоступны в течение некоторого времени.

Хактивисты в очередной раз поразили своей изобретательностью. Они выбрали своей целью организации, которые предоставляли россиянам развлечения на майские праздники, и смогли организовать разрушительные атаки. “Мы предупредили российские компании о том, что важно быть начеку в случае любых атак на ресурсы организации, даже в праздничные дни. Это поможет избежать проблем”, – заявил соучредитель и генеральный директор StormWall Рамиль Хантимиров.