 

Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Глеба Панфилова

12.05.2023, 12:20, Разное
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Накануне директор театра Ленком Макс Варшавер рассказал, что режиссера госпитализировали. Позднее стало известно, что у вдовца Инны Чуриковой диагностировали геморрагический инсульт, пишет RT.

Изначально 88-летнего Глеба Панфилова привезли в Одинцовскую больницу, но в итоге медики приняли решение перевезти его в институт им. Склифосовского. По данным телеканала 360, врачи оценивают состояние режиссера как тяжелое. При этом накануне Варшавер отметил, что у Панфилова есть все шансы на выздоровление, учитывая, что он разговаривает и в целом понимает, что происходит.

Напомним, в начале этого года режиссер похоронил любимую супругу. Инна Чурикова скончалась 14 января после продолжительной болезни, напоминает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Актриса и режиссер познакомились во время работы над дебютной картиной Глеба Панфилова “В бою брода нет” в 1966 году. Инна Михайловна позднее рассказывала, что сразу поняла: это ее человек. А вот Глеб Анатольевич не сразу понял, что талантливая артистка привлекает его еще и как женщина.

В итоге пара поженилась в 1970-м. Вместе они прожили полвека. Смерть любимой супруги стала ударом для Глеба Панфилова.


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