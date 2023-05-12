“Солнечные” ногти – новое веяние в маникюре: несколько идей дизайна

Этой весной в тренде желтый цвет солнца, он используется в одежде и аксессуарах, волосах и, конечно же, маникюре, поскольку нейл-арт никогда не остается в стороне от тенденций. Речь идет не о сплошном покрытии, что может показаться несколько банальным, а о веселых солнечных кончиках. Идеи маникюра представлены ниже, и вы сможете воспользоваться лучшей.

Французский

Классический французский маникюр по-прежнему в тренде, и нет предпосылок для его выхода из моды. Покройте кончики ногтей желто-лимонным неоновым цветом, украсьте их оригинальными стразами или бусинами. Солнечные ногти отлично стилизуются и гармонично сочетаются с любыми предметами одежды.

Узоры пламени

Используйте в качестве основного фона прозрачный или нюдовый лак, а кончики украсьте желтыми языками пламени. Плавные линии выглядят очень стильно, отличной идеей будет сделать покрытие глянцевым.

Мини-френч для коротких ногтей

Может показаться, что солнечные ногти обязательно должны быть длинными. Это не так, если вы предпочитаете небольшую длину и придерживается минималистического стиля, этот вариант ваш. Покройте желтым лаком кончики, в качестве фона можете выбрать любой из понравившихся вам цветов. Только помните о том, что концепция солнечного маникюра — это акцентный желтый цвет, поэтому фон должен быть нейтральным.

Лунный маникюр

Вы можете использовать не только Солнце, но и Луну, два светила в одном — это круто. А если серьезно, можно покрыть желтым цветом не только кончики, но и лунки у основания ногтя. Такой вариант оформления выглядит стильно и креативно, наверняка он понравится тем, кто предпочитает необычные дизайны. К тому же, лунные оформления этой весной и предстоящим летом также есть и будут в тренде.

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Пастельно-желтый

Если вы предпочитаете сделать нежный, женственный и стильный маникюр, выберите этот дизайн. На глянцевые прозрачные ногти нанесите цветочный узор в виде ромашки и добавьте французские кончики на некоторых пальцах (по своему усмотрению). Данный дизайн отлично стилизуется под любой лук и подойдет для любого выхода.

Весенне-летний цитрусовый коктейль

этот вариант подойдет тем, кто хочет поднять настроение себе и всем окружающим. Очень оригинальная идея с неоновыми желтыми и салатовыми оттенками в виде цитрусовых принтов. Это цвета лимона и лайма, можете добавить апельсин и мандарин, такая комбинация также будет невероятно интересной и экстравагантной.

Минимализм на квадратных ногтях

Мы уже рассматривали минималистический дизайн на коротких ногтях. Однако он был скорее лунным на кончиках, а данный вариант предлагает нанести тонкую желтую полосочку на квадратные ногти. Если есть желание, можно добавить полоску сверху у основания ногтя и получить оригинальный геометрический рисунок. Глубокие ногтевые платины красивой формы смотрятся с таким маникюром максимально привлекательно.

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Комбинированный

Тем, кто не может определиться с выбором дизайна, можно предложить вот такую идею. Вам одинаково нравится французский маникюр, песочные часы и полное покрытие? Нет ничего проще, чем совместить все эти варианты воедино и оформить уникально и оригинальной каждый ноготь.

Золото

Цвет солнца не столько желтый. Сколько золотой. И этим можно воспользоваться при выборе дизайна модного маникюра. Покройте кончики золотистым лаком или выберите другой принт. Добавьте украшений в виде бусинок или страз, ваши ногти сразу станут нарядными и невероятно привлекательными.

С оранжевыми цветочками (на главном фото)

Такое сочетание также не нарушает концепцию «солнечного маникюра». Речь идет о цвете, который также ассоциируется со светлым солнечным днем и прекрасно сочетается с желтыми оттенками. Добавьте оригинальные цветочные принты по вашему усмотрению и на свой вкус. Также ногти можно украсить бусинами или небольшими стразами. Данный дизайн также является универсальным, поскольку идеально стилизуется и выглядит просто потрясающе.