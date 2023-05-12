Скандалы: Лерчек с мужем «катастрофически обеднели», а отец Блиновской в бедах дочери винит зятя

Чем закончились громкие истории блогеров, не любящих платить налоги

Почти два месяца прошло с момента громких обысков у семейства блогера Лерчек. Валерия и Артем Чекалины под домашним арестом. Они стали фигурантами двух уголовных дел о неуплате налогов на сумму более чем в 300 миллионов рублей, полученную за онлайн-марафоны, и отмывании более 133 миллионов рублей через покупку валюты. Суд избрал Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий — им нельзя пользоваться интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками (помимо близких родственников). Кроме того, на имущество (трехэтажный дом и несколько люксовых иномарок) и счета Чекалиных был наложен арест.

Пара уже заявила о том, что катастрофически обеднела, и сейчас блогеры, у которых нет возможности заходить в Сеть, не могут оплачивать услуги эсэмэмщика, чтобы тот занимался ведением их аккаунтов. Чекалины намерены обратиться в суд с ходатайством о снятии запрета, потому что продать что-то дорогое, чтобы рассчитаться со специалистом, они тоже не могут — все арестовано.

Видимо, из-за финансовых трудностей звездной семьи в последнее время в Instagram* у популярных молодежных инфлюенсеров то и дело стала проскакивать реклама Letique (бренд косметики Чекалиных). Так, в последнее время активно эту продукцию рекламируют блогер-миллионник Надин Серовски, модель и мама-блогер Алина Акилова и другие. Причем реклама стала активно запускаться с момента суда.

И пока семейство Чекалиных продолжает сидеть под домашним арестом, в семье их подруги Елены Блиновской намечается раскол. Отец Блиновской Олег Останин заявил, что блогера подставили. В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» он признался, что проблемы с законом у дочери-миллиардерши ударили и по их с женой кошельку.

«Лена ни в чем не виновата. Она сейчас в хреновом психологическом состоянии. У меня все арестовали, все! Мало того, ячейки выгребли. <…> У Нины, жены моей, пенсию арестовали, все арестовали. Конечно, Елену подставили, ее хотят посадить. Я готов сесть вместо нее! Но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то», — рассказал Останин.

Он отметил, что Блиновскую сейчас поддерживает ее муж Алексей, однако с ним у Олега Останина отношения не сложились. Он считает, что именно супруг «королевы марафонов» виновен в возбуждении против нее уголовного дела и «всю эту систему сделал».

Тем не менее, даже находясь в судебном аквариуме, Блиновская, в отличие от Лерчека, сумела пополнить свое благосостояние на 5 563 000 рублей. Блиновская запустила сторис с многообещающим названием «Ты узнаешь все». Только заплати 1000 рублей. Любопытных подписчиков, которые ждали трансляцию из зала суда и подробности задержания, набралось аж 5563 человек! Правда, оказалось, что подробностей не будет, а вход за 1000 рублей — это плата за то, чтобы купить очередные курсы королевы марафонов до повышения цен.

Евгений Василенко

Оригинал материала: «Дейли Шторм»

«РБК», 12.05.23, «Суд арестовал более 311 млн руб. по делу блогера Лерчек и ее мужа»

Савеловский районный суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на счета ИП супругов Артема и Валерии Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов и отмывании денег.

Савеловский районный суд Москвы арестовал в качестве обеспечительных мер более 311 млн руб., находящихся на банковских счетах Артема и Валерии Чекалиных (Лерчек), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП «Чекалин Артем Александрович» в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — сказала представитель суда.

Аналогичное решение суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина.

В начале марта против блогера Лерчек и ее мужа возбудили уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн руб. и пособничестве в уклонении от них (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК). По версии следствия, Чекалина, будучи ИП и используя упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, превысила его, но не перешла на общую систему налогообложения, не платила НДС и НДФЛ. Доходы от фитнес-марафонов перечислялись на счета ее супруга и других родственников. Тогда Чекалиных отпустили под подписку о невыезде.

Позднее паре предъявили обвинение в отмывании денег. Следователи считают, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн руб., купив на них доллары США. Затем супруги перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Свою вину Чекалины отрицают. Суд запретил им общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников) и пользоваться интернетом.

Елена Чернышова