«Поели на среднюю зарплату в стране» – россияне недовольны показушным роскошным обедом зятя Шойгу на 42 тысячи рублей

Обед зятя министра обороны Сергея Шойгу, блогера Алексея Столярова, в ресторане Владивостока обошелся в 42 тысячи 700 рублей, о чем он решил рассказать в соответствующем видео.

Однако далеко не всем оно пришлось по душе. К примеру, авторы TG-канала «Два майора» раскритиковали «показушное» видео.

С ними согласились другие пользователи Сети.

«Пока Русские Герои подрывают себя гранатами, не желая попасть в плен, в эти минуты детишки элиты хвастаются счетами в ресторане на среднюю з/п в России», — написала россиянка в соцсети «Вконтакте».

Россияне выражают мнение, что подобное поведение Столярова показывает Шойгу не в самом лучшем свете. Ранее блогера уже критиковали за подобные посты, но тем не менее, его контент не меняется.