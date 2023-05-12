 

Рупор тоталитарной пропаганды: Полиглот из Одессы

12.05.2023, 11:55, Разное
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Грин-карта не помогла. Да чтож такое…

Источник: Colonel Cassad


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