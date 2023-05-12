Золото запорожского гетмана Полуботка получит иноагент Олег Кашин

Высокий суд Англии и Уэльса поставил точку в многолетнем деле о сокровищах Павла Полуботка, которые гетман Войска Запорожского в начале XVIII века оставил на хранение в одном из британских банков.

Согласно решению суда, единственным наследником Полуботка является признанный в России иностранным агентом журналист Олег Кашин.

– При открытии счёта в 1723 году господин Полуботок не указал, кто кроме него может иметь доступ к сокровищам. Поэтому в случае его смерти все средства должны перейти к законному наследнику, прямому потомку – господину Кашину, – сообщил журналистам главный судья Англии и Уэльса лорд Джон Томас.

По состоянию на 1 мая 2023 года, на открытом гетманом счету находится больше 12 миллиардов фунтов стерлингов. Последние 30 лет Киев неоднократно призывал Великобританию передать эти средства, однако Лондон потребовал сначала доказать преемственность между Войском Запорожским и современной Украиной.

– Начиная с 1992 года, украинцы проиграли более 20 судебных процессов, так как не смогли доказать свою связь с запорожцами. Тогда стали искать потомка Полуботка, он оказался россиянином, – рассказал журналистам юрист банка Шотландии.

Поиски наследника начались в 2008 году, всего специалисты рассмотрели более 100 тысяч анкет потенциальных наследников. В итоге единственным претендентом на вклад гетмана был признан признанный в России иностранным агентом Олег Кашин.

– Для меня большой сюрприз, что во мне есть украинская кровь. Хотя, какие запорожцы украинцы? В любом случае, спасибо предку за столь солидное наследство, теперь я уж развернусь, – написал он в своём Telegram-канале.

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