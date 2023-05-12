В сети появилась новая утечка информации о Resident Evil 9: Apocalypse

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12.05.2023, 11:16, Разное
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На бразильском игровом сайте Evil Hazard появилась новая информация о предстоящей видеоигре Resident Evil 9. Ожидается, что следующая часть франшизы Resident Evil будет называться Apocalypse, а к логотипу Resident Evil будет добавлена римская цифра “IX”.

По слухам, главным героем Resident Evil 9 в последний раз станет Крис Редфилд. Также ожидается, что он не будет убит в конце истории. Клэр Редфилд также появится в игре. Леон Кеннеди и Ада Вонг не появятся.

Судя по всему, игра находится в разработке уже несколько лет, она будет только однопользовательской и закончится жертвоприношением “любимого человека”. В новой части также ожидаются мифические враги, например, Вендиго, который появлялся ранее. В Resident Evil 9 также будет большой замок, похожий на поместье леди Димитреску.

Осенью 2023 года ожидается официальный анонс игры.


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