 

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 253 тысячи человек

12.05.2023, 11:05, Новости дня
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На второй Московской неделе интерьера и дизайна было на 46% больше представленных брендов и на 20% больше посетителей. Мероприятие прошло на ВДНХ в павильоне №57.

“Гостям представили мебель, декор, текстиль, отделку, свет, сантехнику, посуду и керамику, двери, окна и витражи, ковры, ароматы, озеленение и многое другое”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Деловая программа включала более ста сессий. Эксперты рассказали о развитии отрасли в России, современном подходе к дизайну помещений и затронули актуальные темы.

В рамках Недели работал магазин товаров у дома, где представили более 1000 видов товаров интерьера. Многие из них можно было купить с хорошей скидкой.

Подписано 17 соглашений на общую сумму 13,8 миллиарда рублей. Совместные проекты касаются производства мебели и игрового оборудования, разработки и испытаний новых стройматериалов.

По словам Собянина, Московская неделя интерьера и дизайна станет традиционной. Он пригласил горожан на следующее мероприятие.


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