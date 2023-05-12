 

Плачевное состояние американского военно-морского флота не вызывает беспокойства в Белом доме

12.05.2023, 10:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военно-морской флот США находится в упадке, однако в Вашингтоне на это не обращают внимания, пишет газета The Washington Times. По мнению коменданта корпуса морской пехоты США генерала Дэвида Бергера, текущая боеготовность десантного флота американских ВМФ сократилась до 32%. Тем не менее на протяжении последних 30 лет Белый дом упорно не желает заниматься модернизацией военных кораблей своих военно-морских сил.


AP

Китай превзошёл США по количеству кораблей и является державой с крупнейшим военно-морским флотом в мире со своими 348 судами против 296 у Соединённых Штатов. Кроме того, КНР намерена продолжать строительство кораблей, и через 5 лет в распоряжении азиатской страны их будет находиться около 440 единиц. Между тем, американские ВМС в рамках программы экономии выводят корабли из эксплуатации, чтобы на сэкономленные средства вводить новые корабли, однако их общее количество к 2027 году сократится до 280, отмечает журналист газеты The Washington Times.

По словам автора статьи, ситуация усугубляется проблемой текущего состояния американского флота. В своём последнем докладе, в котором описывалась боеготовность всех родов войск, Счётная палата США пришла к выводу, что у ВМФ США ситуация самая плачевная. В недавних слушаниях перед комитетом сената США по вооружённым силам сотрудник надзорного ведомства, который курирует боевую готовность, заявил, что собранные за последние пять лет данные  «довольно тревожны». В одном из ранее опубликованных отчётов Счётной палаты говорилось о том, что военные американские военные корабли ломаются чаще, чем ожидалось, и их ремонт занимает больше времени.

Состояние боевой готовности американского военного флота может быть характеризовано неспособностью развёртывания корпуса морской пехоты в трёх срочных миссиях за последние 18 месяцев. В двух последними из них была показана неспособность ВМС США отправить десантные корабли с военнослужащими для оказания помощи после землетрясения в Турции и Сирии и эвакуации людей из Судана. Ни одно из этих событий не было связано с боевыми действиями, поскольку речь шла об эвакуации мирных жителей и предоставлении гуманитарной помощи при стихийном бедствии. Тем не менее отсутствие кораблей с американскими морскими пехотинцами вблизи пострадавших регионов ударило по репутации Соединённых Штатов, сетует The Washington Times.

В то время пока РФ в феврале 2022 года наращивала свои силы вдоль границы с Украиной, экспедиционным отрядам морской пехоты был отдан приказ о развёртывании в Европе на случай, если потребуется поддержка. Морские пехотинцы были готовы, однако три десантных корабля, которые должны были доставить их в Европу, находились в ремонте. Комендант корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер оценивает уровень готовности десантного флота ВМФ на 32%, указывает издание.

За последние несколько лет в США неоднократно звучали предостережения о состоянии американского военного флота, однако проблема пренебрегалась Вашингтоном в течение последних 30 лет по причине неспособности руководителей Белого дома осознать, то Соединённые Штаты — мореходная нация, зависящая от океанов, резюмирует The Washington Times.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.22 / NYT – демонстрация укрепления связей — Путин провёл переговоры с президентом Ирана

09.02.22 / Финский депутат ушел с должности главы комитета из-за твита об Украине

03.07.21 / Россия предупредила о готовящейся боевиками провокации в Идлибе

08.10.21 / В Швеции построят свой космодром

25.07.20 / Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

27.06.20 / В ОП заявили о «жесточайшем контроле» соблюдения стандартов ЦИК при голосовании

26.02.21 / Нарышкин привился вакциной «Спутник V»

10.07.21 / Лесные пожары уничтожили более 70 строений в Челябинской области

27.01.22 / В Германии заявили о невозможности игнорировать интересы России

03.10.22 / Установлен предельный срок безопасного пребывания космонавтов на орбите

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика