Плачевное состояние американского военно-морского флота не вызывает беспокойства в Белом доме

Военно-морской флот США находится в упадке, однако в Вашингтоне на это не обращают внимания, пишет газета The Washington Times. По мнению коменданта корпуса морской пехоты США генерала Дэвида Бергера, текущая боеготовность десантного флота американских ВМФ сократилась до 32%. Тем не менее на протяжении последних 30 лет Белый дом упорно не желает заниматься модернизацией военных кораблей своих военно-морских сил.



AP

Китай превзошёл США по количеству кораблей и является державой с крупнейшим военно-морским флотом в мире со своими 348 судами против 296 у Соединённых Штатов. Кроме того, КНР намерена продолжать строительство кораблей, и через 5 лет в распоряжении азиатской страны их будет находиться около 440 единиц. Между тем, американские ВМС в рамках программы экономии выводят корабли из эксплуатации, чтобы на сэкономленные средства вводить новые корабли, однако их общее количество к 2027 году сократится до 280, отмечает журналист газеты The Washington Times.

По словам автора статьи, ситуация усугубляется проблемой текущего состояния американского флота. В своём последнем докладе, в котором описывалась боеготовность всех родов войск, Счётная палата США пришла к выводу, что у ВМФ США ситуация самая плачевная. В недавних слушаниях перед комитетом сената США по вооружённым силам сотрудник надзорного ведомства, который курирует боевую готовность, заявил, что собранные за последние пять лет данные «довольно тревожны». В одном из ранее опубликованных отчётов Счётной палаты говорилось о том, что военные американские военные корабли ломаются чаще, чем ожидалось, и их ремонт занимает больше времени.

Состояние боевой готовности американского военного флота может быть характеризовано неспособностью развёртывания корпуса морской пехоты в трёх срочных миссиях за последние 18 месяцев. В двух последними из них была показана неспособность ВМС США отправить десантные корабли с военнослужащими для оказания помощи после землетрясения в Турции и Сирии и эвакуации людей из Судана. Ни одно из этих событий не было связано с боевыми действиями, поскольку речь шла об эвакуации мирных жителей и предоставлении гуманитарной помощи при стихийном бедствии. Тем не менее отсутствие кораблей с американскими морскими пехотинцами вблизи пострадавших регионов ударило по репутации Соединённых Штатов, сетует The Washington Times.

В то время пока РФ в феврале 2022 года наращивала свои силы вдоль границы с Украиной, экспедиционным отрядам морской пехоты был отдан приказ о развёртывании в Европе на случай, если потребуется поддержка. Морские пехотинцы были готовы, однако три десантных корабля, которые должны были доставить их в Европу, находились в ремонте. Комендант корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер оценивает уровень готовности десантного флота ВМФ на 32%, указывает издание.

За последние несколько лет в США неоднократно звучали предостережения о состоянии американского военного флота, однако проблема пренебрегалась Вашингтоном в течение последних 30 лет по причине неспособности руководителей Белого дома осознать, то Соединённые Штаты — мореходная нация, зависящая от океанов, резюмирует The Washington Times.

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