 

Зеленскому не разрешили выступить с обращением на Евровидении

12.05.2023, 3:49, Новости дня
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Евровидение отклонило просьбу Владимира Зеленского выступить с обращением перед финалом конкурса, пишет Der Spiegel. Организаторы отметили, что Евровидение имеет аполитичный характер, что исключает возможность каких-либо политических заявлений.


AP

Организаторы Евровидения отказали Владимиру Зеленскому во вступительном слове во время финала конкурса, пишет Der Spiegel. Просьба украинского президента, «к сожалению, не может быть принята, поскольку она нарушает правила мероприятия», — приводит издание отрывок из официального заявления.

По словам организаторов, одним из базовых принципов Евровидения является аполитичный характер конкурса. Как следствие, этот принцип исключает возможность каких-либо политических заявлений во время мероприятия. Der Spiegel напоминает, что в этом году Евровидение пройдёт в Ливерпуле. При этом действующим победителем конкурса является украинская группа Kalush Orchestra, однако Украина не может принять конкурс из-за военного конфликта.

На нынешнем конкурсе выступят 11 исполнителей с Украины, включая прошлогодних победителей, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, в финал конкурса, который состоится в субботу, прошли Германия, Австрия, Австралия, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Литва, Польша, Армения, Словения и Украина, которой было гарантировано место как действующему победителю. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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