 

Владельцы iPhone 14 Pro пожаловались на вздутие батарей и отслоение дисплеев

12.05.2023, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайские пользователи iPhone 14 Pro рассказали о проблемах с дисплеями. Экраны буквально отслаиваются из-за вздувшейся батареи.

Один из владельцев смартфона приобрел его в декабре прошлого года. Менее чем через 6 месяцев батарея начала вздуваться, что привело к расслоению экрана. Служба технической поддержки Apple отказалась предоставить ему гаджет на замену.

Другие пользователи заявили, что также отправляли в сервис свои телефоны с экранами, которые повредились. По возвращении из ремонта гаджеты были полностью целыми, поэтому они предположили, что Apple заменила старые батареи на совершенно новые.

Компания Apple пока не сделала публичного заявления по поводу данной проблемы. Причиной может быть дефект в процессе производства. iPhone 14 Pro был официально выпущен 7 сентября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03.22 / Осужденный за домашнее насилие бойфренд Хайден Панеттьери втянул ее в драку в баре Лос-Анджелеса

08.09.21 / Четыре пакетика кофе 3 в 1 превратятся в десерт. Лайфхак для любителей оригинальных рецептов

28.01.22 / Законопроект об онлайн-голосовании доработают с участием IT-специалистов

23.03.23 / Скандалы: Богатые тоже плачут

17.10.22 / Однопартийцы Лиз Трасс обсуждают возможную отставку премьера Великобритании

18.01.22 / Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах на вилле за 300 тысяч рублей в сутки

15.01.22 / Сколково не смогло возобновить научно-технические работы после новогодних каникул из-за задержки поставок с Aliexpress

19.11.21 / Мнение: Профанация вакцинации. Локдауны для даунов. Куары для пиара

19.07.22 / По мнению Государственной Думы, в Чехию будет большой отток российских туристов

30.05.21 / Индийский логистический гигант Delhivery привлекает 277 миллионов долларов в преддверии IPO

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика