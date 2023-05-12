Владельцы iPhone 14 Pro пожаловались на вздутие батарей и отслоение дисплеев

Китайские пользователи iPhone 14 Pro рассказали о проблемах с дисплеями. Экраны буквально отслаиваются из-за вздувшейся батареи.

Один из владельцев смартфона приобрел его в декабре прошлого года. Менее чем через 6 месяцев батарея начала вздуваться, что привело к расслоению экрана. Служба технической поддержки Apple отказалась предоставить ему гаджет на замену.

Другие пользователи заявили, что также отправляли в сервис свои телефоны с экранами, которые повредились. По возвращении из ремонта гаджеты были полностью целыми, поэтому они предположили, что Apple заменила старые батареи на совершенно новые.

Компания Apple пока не сделала публичного заявления по поводу данной проблемы. Причиной может быть дефект в процессе производства. iPhone 14 Pro был официально выпущен 7 сентября 2022 года.