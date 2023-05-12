 

Стало известно место лечения Романа Костомарова

12.05.2023, 9:46, Разное
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Новость о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров мог тайно уехать из России, вызвала ажиотаж в прессе и у общественности. “Царьград” сообщал, что Роман Костомаров выписался из больницы и тайно покинул страну якобы для дальнейшей реабилитации и протезирования. После этого фанаты атаковали аккаунт фигуриста с расспросами о том, где он находится.

Жена Романа Костомарова Оксана Домнина прокомментировала скандальную новость. По ее словам, фигурист по-прежнему находится в больнице Коммунарки и не собирается никуда переезжать.

Кроме того, стало известно, что Роман Костомаров не будет лечиться за границей, пишет RT. Спортсмен показывает положительную динамику и продолжает работать с московскими реабилитологами, сообщает телеканал “360”.

8 мая Роман Костомаров впервые вышел на связь с поклонниками самостоятельно и опубликовал пост в своем аккаунте. Он поблагодарил всех, кто за него переживал и выразил уверенность, что “выкарабкается”.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с тяжелой пневмонией в ночь на 10 января. Из-за некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей. У 46-летнего спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.


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