Минкульт рекомендовал правительству и Госдуме рассмотреть запрет эзопова языка

После окончания майских праздников правительство и Госдума начали рассматривать рекомендацию Минкульта о новых мерах по защите русского языка и о запрете языковых извращений, сводящихся к глуму над отечественной словесностью.

Уже 3 месяца как россияне прекратили употреблять иностранные слова, подчиняясь соответствующему закону, однако чиновники полагают, что этого недостаточно.

В последнее время в СМИ и в социальных сетях участилось использование языковых суррогатов, в частности, многие блогеры перешли на так называемый эзопов язык, на котором и транслируют аудитории свои сообщения, призывы, смыслы. Сложившееся положение вещей в Минкульте считают «категорически недопустимым», поскольку нарушаются права граждан на получение общественно значимой информации.

– В нашей стране мы приветствуем национальное, культурное, языковое разнообразие, мы рады представителям любых национальностей, – сказал замминистра Борис Короленко. – Но когда язык конструируется искусственно, причём специально для дискредитации действующей власти, когда всё это используется для подрыва доверия к президенту, терпеть это больше нельзя. Живёшь в России – будь добр, говори по-русски. Как сказано в Библии: да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

В рамках инициативы предусматривается запрет на использование эзопова языка в сообщениях СМИ и в печати (кроме научных работ филологического толка). Не исключается аналогичные меры в отношении ряда профессинальных жаргонов и арго.

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