 

Фермеры Каталонии требуют у правительства дать им воды

12.05.2023, 9:30, Новости дня
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Фермеры испанской Каталонии выехали на шоссе на тракторах, заблокировав автомобильное движение. Как передаёт NTD, так они призывают правительство помочь им на фоне небывалой засухи. Сельскохозяйственные профсоюзы требуют от властей предоставить субсидии, налоговые и трудовые льготы, а также обеспечить фермеров хотя бы минимальным объёмом воды для ирригации.

Фермеры испанской Каталонии выехали на шоссе на тракторах, заблокировав автомобильное движение. Так они призывают правительство Испании помочь им на фоне небывалой засухи.

Национальное метеорологическое агентство страны сообщило, что апрель этого года стал самым сухим и тёплым с начала ведения наблюдений в 1961-м.

Больше всего пострадали Каталония и Андалусия. Здесь водохранилища в среднем заполнены только на четверть.

Сельскохозяйственные профсоюзы требуют от властей предоставить субсидии, налоговые и трудовые льготы, а также обеспечить фермеров хотя бы минимальным объёмом воды для ирригации.

Протестующие говорят, что если не принять мер, то в этом году они не получат и 5 процентов обычного объёма урожая.

ХОСЕП СОЛАР, фермер: Мы здесь из-за неопределённости в секторе, поскольку воды для ирригации не хватает и творится хаос. Мы не знаем, сможем ли спасти наш урожай и выживут ли наши деревья.

ХОСЕП АНДРЕУ КОРТИНА, фермер: Правительство должно нам помочь, придумать способ, чтобы мы собрали то, что сегодня имеем. Нас поддерживают, но деньги постоянно приходят поздно. Плохо. Слишком много проблем.

Между тем, испанская полиция на юге страны продолжает аресты фермеров, которые бурят незаконные водные скважины. Задержали уже более 25 человек.

В целом в Андалусии обнаружили более 250 незаконных колодцев, скважин и прудов, которые использовали для выращивания тропических плодов и фруктов. Предполагаемый ущерб от них оценивают в 10 миллионов евро.

Испания — крупнейший в Европе производитель тропических фруктов, для которых требуется много воды. Теперь же из-за засухи их производство может резко сократиться. Так, ожидается, что урожай авокадо в этом году будет на четверть меньше обычного.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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