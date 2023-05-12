Росстат: более двух с половиной миллиардов россиян не могут вернуться в тело

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Росстат, Федеральная служба государственной статистики России, опубликовал сегодня доклад, содержащий шокирующую новость — более двух с половиной миллиардов россиян не могут вернуться в свое тело. Оказывается, за последнее десятилетие число людей, утративших способность возрождаться в физическом теле, резко возросло.

Причина этого тревожного явления остается загадкой, но некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с широким распространением энергетических напитков, большим потреблением фастфуда или отсутствием физических упражнений среди российского населения.

Исследование также показало, что из двух с половиной миллиардов россиян, которые не могут вернуться в свое тело, почти 70 процентов составляют люди в возрасте от 18 до 25 лет. Эта возрастная группа особенно страдает от этого странного явления, поскольку их тела все еще развиваются, и они также наиболее склонны к нездоровому образу жизни.

Столкнувшись с этой тревожной новостью, Росстат призывает российских граждан лучше заботиться о себе, следить за своим питанием и больше заниматься спортом, чтобы избежать подобной участи. «Важно, чтобы люди отнеслись к этой новости серьезно», — сказал пресс-секретарь Росстата Владимир Крысин. «Мы не можем позволить себе риск потерять два с половиной миллиарда душ».

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