 

Мнение: Мир сошел с ума. BLM среди нас

12.05.2023, 8:35, Разное
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На фото: Саломе в ярости от решения Москвы прекратить полеты в Грузию

Свежее сообщение: “Президент Грузии Зурабишвили назвала решение Москвы об отмене визового режима с Грузией «провокацией», а возобновление прямых перелетов между странами «неприемлемым» в текущих условиях.
Оппозиция протестует у здания МИД Грузии против отмены визового режима со стороны России.”

Вот как это комментировать?

Но самое потрясающее – что в ответ по Фейсбуку прокатилась волна насквозь фальшивого “покаяния” в стиле незабвенного Васисуалия Лоханкина от так называемых “хороших русских” – с буквальными вопросами типа “А не в этом ли состоит сермяжная правда? А не должны ли мы осознать, что этим наглым введением безвизового режима нанесли очередную глубокую травму грузинскому народу?”

Черт знает что такое. BLM-зация идет полным ходом. Причем в итоге Россия и русские (пока что только “хорошие”) в очередной раз оказываемся впереди планеты всей: если на Западе белые должны падать на колено и просить пардону у негров (ну еще, может, отчасти у ЛГБТ-граждан и трансгендеров), то русские, стало быть, должны падать на колени и просить прощения у ВСЕХ. Всех вообще, причем опять-таки за всё. Даже за безвизовый режим.

Такие противоестественные штучки далеко не безобидны, и не в последнюю очередь тем, что, доводя понятие вины до абсурда, тем самым ее полностью обессмысливают. Вина перед всеми – это вина ни перед кем, это аналогично отсутствию всякой вины вообще. Этого, кстати, не понимают ни черные американцы, ни исступленные феминистки, требующие от мужчин также каяться перед ними “все и за всё”.

За всё – это значит ни за что. Все – это значит никто. Коллективная вина отрицает любую индивидуальную. “Все были скоты, ну и я как все”. И это не говоря о том, что человек, готовый каяться и кланяться “за всё” – это человек без хребта, то есть без личного достоинства; а ведь покаяние от недостойного ничего не стоит, и он сам это понимает лучше всех. Как про таких говорят в народе – “отряхнулся и пошел”.

“Коллективную вину” на все население России возложат дружно все кому не лень – это было понятно, и спорить с этим глупо, я об этом сказал сразу после того, как РФ с головой нырнула в дерьмо – и с тех пор там плавает, недовольно отфыркиваясь и погружаясь все глубже. Но принимать ее всерьез – глупо. Вина бывает только индивидуальная и только конкретная. За то, что у Грузии президентка – дура, лично я никакой ответственности не несу.

Источник: Размышления вольного социолога


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