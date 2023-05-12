Кризис уровня жизни в Турции ставит под угрозу переизбрание Эрдогана

Благодаря десятилетию экономического роста Эрдогану довольно долго удавалось удерживать ядро избирателей, однако кризис уровня жизни начал подрывать популярность турецкого лидера. Как передаёт NTD, опросы показывают, что Эрдоган отстаёт от своего главного оппонента Кемаля Киличдароглу перед воскресным голосованием в первом туре.

Стамбульский парикмахер Хаким многие годы голосовал за бессменного президента Турции Тайипа Эрдогана и его Партию справедливости и развития. Но теперь говорит, что во время президентских выборов 14 мая отдаст свой голос за кого-то другого. Причина в том, что покупательная способность многих турков упала настолько, что теперь они не могут позволить себе купить даже базовые товары.

ХАКИМ ЭКИНЧИ, парикмахер: Несут ответственность те, кто нами управляет. Они принимают все решения по экономике и стране. И, думаю, их решения неправильные. Я был сторонником партии ПСР. Но теперь я за них голосовать не собираюсь.

Эрдогану и его умеренно-исламистской партии ПСР довольно долго удавалось удерживать ядро избирателей, которое в основном состояло из консервативных мусульман с низким доходом. Всё благодаря десятилетию экономического роста. Однако кризис уровня жизни начал подрывать популярность турецкого лидера.

БИРОЛЬ БАСКАН, политолог: Причина, по которой эта партия продолжала побеждать, в том, что она приносила избирателям определённые материальные блага. Но впервые случилось так, что это волшебство больше не работает из-за экономики, из-за высоких инфляции и стоимости жизни.

В апреле цены на продукты питания в Турции поднялись на 54 процента. При этом последние пять лет ежегодная инфляция продолжает выражаться двузначным показателем. Её темпы ускорились в 2021 году, когда на фоне валютного кризиса Эрдоган принял непопулярное решение о нескольких урезаниях процентных ставок.

ПРОДАВЕЦ: Почему я не голосую за Эрдогана? Потому что я продавец. Правительство должно найти решение, а оно действует как мой конкурент.

ЖИТЕЛЬ СТАМБУЛА: Власти повысили зарплату на 30 процентов, а инфляция составляет 150—200 процентов. Турецкий Институт статистики говорит, что инфляция ниже, но это неправда. Цены в три-четыре раза больше, чем те цифры, которые они представили.

ЖИТЕЛЬ СТАМБУЛА: Фарш стоит 330 лир за килограмм, а мясо ещё дороже. Людям советуют покупать баранину, но можем ли мы её себе позволить на наши пенсии?

ЖИТЕЛЬНИЦА СТАМБУЛА: Мы не можем купить мясо. Можем позволить себе три или пять штук овощей. Но если купим сегодня, завтра уже денег на них не будет.

Опросы показывают, что Эрдоган отстаёт от своего главного оппонента Кемаля Киличдароглу перед воскресным голосованием в первом туре. Хотя в последнее время разрыв сократился. Ожидается, что и оппозиция может получить незначительное большинство.

Дата выхода в эфир 10 мая 2023 года.

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