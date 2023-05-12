 

Мнение: Для вас, автолюбители!

12.05.2023, 6:10, Разное
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Автозаправка в гор. Ош

“Избыток нефтеперерабатывающих мощностей в России из-за снижения экспорта нефтепродуктов по причине обрушения главного рынка сбыта (Европы) и конкуренция НПЗ привели к существенному (почти в два раза) снижению оптовых цен на бензин в период с февраля 2022 по январь 2023 (с 30.9 тыс до 16.4 тыс руб за тонну). Зато в рознице никаких изменений”. (телеграм-канал БАНКСТА)

Интересно, не правда ли? А почему, действительно, в рознице никаких изменений?! Это же какой-то… позор?

Источник: Размышления вольного социолога


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