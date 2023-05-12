«Треугольник Фрейзер», на который приходится 40 процентов всех случаев исчезновения людей в Канаде

В канадской провинции Британская Колумбия есть район, в котором очень часто происходят странные исчезновения людей. Неофициально он зовется "треугольником Фрейзер".

Впервые про эту зону заговорил известный писатель и исследователь загадочных исчезновений людей Дэвид Паулидес, автор серии книг "Пропавшие 411" (Missing 411).

Согласно Паулидесу, этот треугольник охватывает поросшие лесом горы между центром острова Ванкувер и городами Хоуп и Камлупс. Внутри треугольника находится бассейн реки Фрейзер, охватывающий каньон Фрейзер, реки Лиллуэт и Томпсон, а также озеро Харрисон.

По мнению Паулидеса, тут так часто исчезают люди, что на этот район приходится примерно 40% от всех пропавших в Канаде.

Предположительно, самое раннее (из известных) таинственное исчезновение в этой зоне произошло в 1957 году с мужчиной по имени Герман Джонгерхейс. 10 ноября того года Джонгерхейс и его друг Кис Балк отправились на охоту в местечко под названием Монте-Лейк, которое находится примерно в 25 милях от города Камлупс.

В какой-то момент они решили пойти в разные стороны, пообещав встретиться через несколько часов на условленном месте, но туда пришел лишь Балк, а Джонгерхейс так и не объявился. Балк обыскал всю округу, громко выкрикивая имя друга, но не нашел ни малейших признаков того, что Джонгерхейс хотя бы проходил тут.

Отчаявшись найти своего друга, Балк произвел три выстрела в воздух, что обычно используется охотниками как знак бедствия, своего рода сигнал SOS, и, к его большому облегчению, он услышал три выстрела в ответ. Они раздались совсем неподалеку, но Балк не смог определить с какой именно стороны, а когда он снова три раза выстрелил в воздух, то ему уже никто не ответил.

Балк поехал в отделение Королевской канадской конной полиции и заявил о пропаже человека в лесу. Вскоре была объявлена крупная поисковая операция, в которой были задействованы сотни человек, а также собаки-ищейки и самолеты. Они прочесали весь лес на многие километры вокруг зоны, где пропал Джонгерхейс, но не нашли абсолютно ничего, а собаки даже не смогли взять след.

В 1960 году в этом районе был найден скелет, рядом с которым лежало проржавевшее ружье. Было определено, что скелет мужской и вероятно принадлежал Джонгерхейсу. При этом скелет лежал на открытом месте и в зоне, которую неоднократно осматривали во время поисковой операции. Причину смерти человека установить не смогли.

Летом того же 1960 года турист по имени Морис Мастерс поехал к Красному озеру, расположенному в 56 километрах к северо-западу от Камлупса, вместе со своей женой и двухлетней дочерью Бетти Джин. Они взяли с собой маленького ребенка, потому что они не собирались углубляться в дебри.

Нагулявшись, они дошли до небольшого поселения и зашли в здание почты, оставив Бетти Джин на улице. Там играли местные детишки и они решили, что с ними она будет в безопасности.

Когда же они вышли наружу буквально через несколько минут, то Бетти Джине нигде не было видно, а другие дети утверждали, что не знают куда она пропала и что она в один момент была рядом с ними, а потом ее вдруг не стало.

Мастерсы начали бегать вокруг и искать свою дочь, но девочки нигде не было, а редкие жители поселения утверждали, что не видели их ребенка. Никто не видел возле почты никого подозрительного, никто не видел, чтобы какие-либо люди тащили маленькую девочку, а сама она физически не смогла бы уйти за несколько минут далеко от почты, тем более в лес.

Примерно через два часа тут развернулись масштабные поиски с привлечением собак-ищеек, самолетов и десятков волонтеров. Первым делом собак отправили к почте, к тому месту, где девочка играла с другими детьми. Но собаки лишь бессмысленно кружили вокруг этого места и не смогли взять след.

Потом стали обыскивать окружающие леса, но тоже безрезультатно. Поиски продолжались около 10 дней, но не было обнаружено ни девочки, ни частей ее одежды или обуви. Выглядело так, словно Бетти Джин просто растворилась в воздухе.

Ее исчезновение посчитали очень странным еще и потому, что окружающая поселение местность так густо заросла кустарником. что через него было бы трудно продраться даже взрослому, не то что ребенку. А если бы девочка пошла по дороге, ее сразу бы заметили.

Были предположены теории, что девочку мог кто-то похитить, но никто не видел ни подозрительных людей с ребенком в этом районе, ни автомобиля, который проезжал бы там в момент исчезновения девочки.

Также была теория, что девочку мог утащить хищный зверь. Но почему тогда его не заметили другие дети? К слову, в последующие несколько дней после пропажи Бетти Джин в этом районе охотники застрелили медведя и пуму, но в их желудках не было найдено ни останков ребенка, ни клочков одежды.

В том же 1960 году в треугольнике Фрейзер странным образом исчез 24-летний венгерский иммигрант Геза Печели. Он работал пастухом овец и в момент исчезновения находился на склоне горы Болди на плато Томпсон, неподалеку от Камлупса.

Там стоял маленький домик, где он жил в одиночестве, и его регулярно навещал его наниматель Дэвид Андерсон, привозя ему запас еды, питья и патроны для ружья. 20 сентября Андерсон как обычно прибыл туда с припасами, но домик был пуст, хотя там стоял накрытый столик с едой.

Все вещи Печели были на месте и все было в порядке, словно он всего на минуту вышел наружу. Когда начались поиски этого человека, было найдено его стадо овец, примерно в двух милях от домика. Рядом со стадом на снегу не было видно никаких следов. Куда пропал Печели, так и осталось неизвестным. Его не нашли ни живым ни мертвым.

В 1962 году бесследно пропал 30-летний Уоллес Джон Марр, который 19 ноября отправился на охоту вместе с другом Фредом Баско в район возле каньона Фрейзер. К вечеру они остановились у старой дороги лесорубов, развели небольшой костер, а потом Баско захотел пройтись неподалеку, так как он заметил там свежие следы оленя.

Когда он вернулся примерно через час, Марра нигде не было, хотя его рюкзак с припасами и ружье все еще стояли у костра. Сначала Баско предположил, что Марр тоже отошел куда-то и вскоре вернется, но наступила ночь, а Марр так и не пришел.

На следующий день Баско вернулся в город и заявил о пропаже друга. в ходе поисков была найдена цепочка человеческих следов, которая вела от костра в сторону леса. Но вскоре следы исчезли и тщательные поиски в лесу ничего не дали.

Предполагалось, что Марр, вероятно, погиб, упав с одной из многочисленных скал в этом районе, но его тело так и не было найдено, и его окончательная судьба остается неизвестной.

Интересно, что, как и в случае с Джонгерхейсом, это исчезновение произошло, когда двое мужчин-охотников были разлучены на довольно короткое время. Паулидес по этому поводу дал довольно пугающий комментарий:

"Удивительно, сколько раз туристы и охотники расходятся, и затем что-то происходит, и один человек исчезает. Несколько моих читателей писали мне, что, выглядит это так, как если бы кто-то или что-то следил за этими людьми, выжидая подходящего времени. А потом, когда никто не видит, он приходил и забирал этих жертв, ничего не оставляя после себя".

20 августа 1966 года семья О'Брайен, среди которых был 9-летний мальчик по имени Клэнси, приехала в гости к престарелому родственнику в районе Грин-Лейк. Пока взрослые разговаривали, Клэнси с 6-летним братом Томом увязались за двоюродными братьями Джонни и Аланом, когда те пошли на прогулку на холм Олсон-Батт.

Холм находился совсем неподалеку и дом можно было легко рассмотреть через кусты с холма. Мальчики гуляли по холму, но Клэнси там быстро стало скучно и он пошел обратно в дом деда. Однако, когда другие мальчики тоже вернулись домой, оказалось, что Клэнси там нет и его никто не видел с момента ухода.

Семья отправилась на поиски мальчика, прося о помощи всех своих соседей. Они бродили вокруг, зовя его по имени, но он не откликнулся и его нигде не было. Потом они обратились за помощью в полицию и началась поисковая операция с собаками и самолетами.

Волонтеров было более трехсот человек и они прочесывали каждый куст на холме, вокруг холма и во всем районе. Им удалось найти некоторые следы, предположительно оставленные Клэнси, но собаки не смогли пойти по следу, они лишь бессмысленно бегали вокруг.

Эта поисковая операция в конце концов стала одной из самых крупных и масштабных из всех в истории Британской Колумбии, но мальчик так и не был найден и что с ним случилось, так и осталось неизвестным.

В последующие годы странные исчезновения в "Треугольнике Фрейзер" случались почти каждый год и продолжаются в современности.

В 2002 году турист Брайан Дуглас Фонан исчез недалеко от курортного города Уистлер, после того, как съездил туда на экскурсию и затем отправился в короткий пеший поход, из которого он так и не вернулся. С тех пор его никто не видел.

В 2010 году два опытных туриста Рейчел Бэгнолл и Джонатан Джетт отправились в легкий поход в горы Кайуш к северо-западу от деревни Пембертон вместе с большим количеством снаряжения и трехдневным запасом еды. Назад они не вернулись и в ходе поисков была лишь найдена их машина, припаркованная вдоль дороги с вещами внутри. Никаких следов их так и не было найдено.

В 2011 году 55-летний Дарси Брайан Тернер пропал без вести во время похода в лес, куда он ранее без проблем приезжал каждый год. Как и во многих из этих случаев, собаки-ищейки не смогли взять его след, хотя были найдены отпечатки его ботинок.

В марте 2012 года 27-летний Дэвид Кристиан исчез после того, как выпил с друзьями и покинул бар в курортном городке Уистлер. Позже его нашли мертвым в ручье на близлежащем поле для гольфа, но причину смерти установить не удалось, и, как ни странно, у него отсутствовали ботинки.

В 2015 году 20-летний Сакджит Саггу отправился в неторопливую однодневную прогулку с друзьями по туристической тропе Линдеман-Гриндроп в лесу Чилливак-Лейк. В какой-то момент Саггу опередил друзей, сообщив им, что проверит, как там дальше тропа.

Это был последний раз, когда они его видели. Они дошли по тропе до конца и так и не встретили его больше. В ходе поисков никто так и не смог объяснить куда он мог пропасть с достаточно людной тропы, где было полным полно групп других туристов.

В то время это было сочтено крайне необычным происшествием, и один из представителей власти заявил следующее:

"Все это действительно, действительно странно. Обычно, когда нас вызывают в этот район насчет потерявшегося туриста, мы в течение часа или двух находим пропавших… В этом районе действительно трудно заблудиться. Это такая хорошо заметная протоптанная тропа, по которой ходит много туристов, поэтому очень странно, что никто не видел этого человека".

Позже безжизненное тело Саггу было найдено довольно далеко от тропы, да еще и на холме. Как он туда попал, затем он туда пошел и от чего скончался, осталось невыясненным.

В 2016 году 46-летняя Дианна Верц отправилась на прогулку в лес рядом со своим домом к югу от города Салмон-Арм, и больше ее никогда не видели. В том же году мужчина по имени Гурдип "Гордон" Сагу отправился в поход на хребет Чим, к востоку от Чилливака, вместе со своей подругой Шеррил Будай и еще одним туристом.

В какой-то момент он ушел вперед и пообещал встретиться с ними в условленном месте, но так и не появился, и больше его никто не видел.

В 2017 году исчезла 25-летняя Элисон Линн Распа, которую в последний раз видели выходящей из бара в курортном районе Уистлер. Позже ее одежду нашли методично разбросанной в лесу, как будто она снимала одну вещь за другой на ходу.

Несколько недель спустя ее замерзшее тело было найдено в воде на северном краю озера Альфа, которое до того в ходе поисков было тщательно и всесторонне осмотрено. Причину смерти женщины установить не удалось.

По мнению Паулидеса, одна из повторяющихся странностей в таких случаях, это когда тело находят в таком месте, которое незадолго до того было тщательно осмотрено.

"Один из критических моментов профиля, который я документировал сотни раз, – это обнаружение тел в месте, которое ранее было обыскано. Я никогда не утверждал, что поисковые команды не проделали тщательную работу, совсем наоборот. Все указывает на то, что тела просто не было на том месте, когда там работали поисковики. В моих книгах можно найти много примеров, когда тела пропавших были найдены в местах, которые осматривали до того десятки раз".

Среди других странностей в списке Паулидеса можно отметить следующие пункты:

1) Собаки не могут взять след пропавшего даже при наличии отпечатков в земле.

2) Люди часто пропадают, когда идут парами и разделяются.

3) Если тело пропавшего находят, то на нем часто нет следов хищников или падальщиков. И причину смерти установить не удается.

4) Тело пропавшего часто находят в труднодоступном месте, куда живому человеку в здравом уме никогда не придет в голову идти.

5) До исчезновения люди не показывали никаких признаков того, что они хотят совершить самоубийство или что у них проблемы с психикой. Как правило наоборот, пропавшие были веселыми, общительными и жизнерадостными, любившими активный отдых.

И таких подозрительных примет у Паулидеса очень много.

Скептики иногда говорят, что "Треугольник Фрейзер" просто очень популярен среди туристов, оттого там и часты исчезновения. Однако, в Канаде полным полно других мест, популярных для охоты, рыбалки и туризма, но за пределами Треугольника Фрейзер таких исчезновений происходит намного меньше. Кажется, что исчезновения в этой зоне действительно выходят за пределы несчастных случаев.