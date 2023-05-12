 

Спрос на новостройки у воды вырос на 60%

12.05.2023, 4:50, Новости дня
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Новостройки у воды всегда пользуются повышенным спросом у покупателей жилья в столице. С одной стороны, в таких ЖК можно приобрести квартиру с красивым видом, с другой – обезопасить себя от того, что в будущем перед окном “вырастет” новый дом.

В среднем популярность новостроек у водоемов на 35% выше, однако в мае зафиксирован рекордный скачок спроса – сразу на 60%.

Предложение таких квартир довольно ограниченно. В Москве на лоты у воды приходится 16%, в Подмосковье – 9% от всего жилья в первичной продаже. При этом за возможность жить с видом на воду придется доплатить минимум 10%.

Больше всего в новостройках у воды покупателей интересуют трехкомнатные квартиры, с которыми заключается 53% от всех сделок. Каждая четвертая сделка заключается с “двушками”, еще 15% – с “однушками”. Только 7% выбирают студии, так как изначально такой формат чаще всего ищут покупатели с ограниченным бюджетом.


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