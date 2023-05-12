Рупор тоталитарной пропаганды: Бои под Артемовском. 11.05.2023

ВСУ вчера и сегодня контратакуют в северо-западу и юго-западу от Артемовска, потеснив части ВС РФ в районе Клещеевки и Богдановки. В самом городе ЧВК "Вагнер" ведет штурм опорного пункта "Гнездо" в квартале многоэтажек. Сражение приобретает встречный характер. Основные оперативные резервы противник еще не задействовал.

Также есть сообщения об активности противника в районе Майорска на Горловском направлении.

Пока еще не генеральное наступление ВСУ, но уже скоро. Ждем.

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