 

Собянин: На Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство

12.05.2023, 1:13, Новости дня
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На территории бывшего завода “Союз” возводится большой многофункциональный комплекс. В районе благоустраивается набережная, создаются места для занятий спортом и творчеством, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

“Когда новая часть Лужнецкой набережной будет готова, соединим ее с беговой дорожкой, идущей вдоль живописных берегов Москвы-реки, мимо спорткомплекса”, – рассказал градоначальник.

По его словам, протяженность единого маршрута для бега и велопрогулок составит свыше трех километров. На Нескучный сад и Андреевский монастырь откроются новые виды, добавил мэр.

На юге столицы приведут в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка, сообщил ранее заммэра Москвы по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Там появится комфортное пространство для отдыха, занятий спортом и прогулок с детьми.


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