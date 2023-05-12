 

“Лена ни в чем не виновата”: Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами

12.05.2023, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В беззаботную жизнь “королевы марафонов” внезапно ворвались серьезные проблемы. Все поклонницы блогерши ахнули, когда по СМИ разлетелась новость о ее задержании во время побега за границу на автомобиле. Против Елены Блиновской возбудили уголовное дело и даже отправили под домашний арест.

В адрес инфоцыганки выдвинули серьезные обвинения – ее подозревают в неуплате налогов и отмывании денег, из-за чего ей грозит до 10 лет лишения свободы. Пока звезда сидит дома, ее родственники раздают комментарии по поводу уголовного дела. И, кажется, в семье кипят нешуточные страсти. Например, ее отец Олег Останин на днях вообще спихнул махинации с деньгами на мужа дочери: мол, ее подставили.

Как оказалось, мужчина никогда не питал теплых чувств к зятю, а сейчас тем более не намерен, ведь, по его мнению, именно муж Елены Блиновской организовал схему по отмыванию налогов.

“Лена ни в чем не виновата”, – считает родственник звезды.

Олег Останин также признался, что вся эта неприятная история ударила по его с женой бюджету: арестованы все счета, ячейки опустошены, даже пенсия арестована. Отец Елены Блиновской, несмотря на все проблемы, признался, что готов взять ответственность на себя и сесть вместо дочери.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.22 / В Кремле прокомментировали обмен пленных с Украиной

12.11.20 / СМИ утверждают, что у главы Службы нацбезопасности Армении произошел сердечный приступ. В правительстве это опровергли

04.01.21 / Spiegel – грубая ошибка ответственных лиц — власти ФРГ и ЕС попали под шквал критики из-за медленной вакцинации

15.05.21 / Липецкий губернатор отреагировал на инцидент с сенатором Королевым

22.03.21 / Туристы готовы ехать за северным сиянием даже на край света, например в Россию

13.10.21 / Украина до конца года может получить транш от МВФ в размере $1,4 млрд – JP Morgan

26.02.21 / Гривна к евро подешевела до 34,15 грн/€

21.01.23 / Украинский министр Ткаченко объявил о «депушкинизации» страны

19.01.22 / Джеймс Ставридис – Запад должен сплотиться для противостояния грозному тандему России и Китая

06.12.21 / «Новая морская доктрина Монро» – DWN обвинила США в военном сдерживании Китая и Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика