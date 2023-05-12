“Лена ни в чем не виновата”: Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами

В беззаботную жизнь “королевы марафонов” внезапно ворвались серьезные проблемы. Все поклонницы блогерши ахнули, когда по СМИ разлетелась новость о ее задержании во время побега за границу на автомобиле. Против Елены Блиновской возбудили уголовное дело и даже отправили под домашний арест.

В адрес инфоцыганки выдвинули серьезные обвинения – ее подозревают в неуплате налогов и отмывании денег, из-за чего ей грозит до 10 лет лишения свободы. Пока звезда сидит дома, ее родственники раздают комментарии по поводу уголовного дела. И, кажется, в семье кипят нешуточные страсти. Например, ее отец Олег Останин на днях вообще спихнул махинации с деньгами на мужа дочери: мол, ее подставили.

Как оказалось, мужчина никогда не питал теплых чувств к зятю, а сейчас тем более не намерен, ведь, по его мнению, именно муж Елены Блиновской организовал схему по отмыванию налогов.

“Лена ни в чем не виновата”, – считает родственник звезды.

Олег Останин также признался, что вся эта неприятная история ударила по его с женой бюджету: арестованы все счета, ячейки опустошены, даже пенсия арестована. Отец Елены Блиновской, несмотря на все проблемы, признался, что готов взять ответственность на себя и сесть вместо дочери.