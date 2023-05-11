WT – ФБР отказалось передать конгрессу документы о коррупционных делах Байдена

ФБР отказало конгрессу США в требовании предоставить имеющиеся у службы документы об участии семьи Байденов в коррупционной схеме с иностранными гражданами, пишет Washington Times. Как передаёт газета, в ведомстве не стали отрицать наличие разоблачительных документов о делах Байдена, переданных осведомителем, однако не намерены выполнять требование конгресса, ссылаясь конфиденциальность источников информации.



AP

ФБР не отрицает, что имеет в распоряжении документ от осведомителя, в котором утверждается, что Джо Байден, будучи вице-президентом США, участвовал в коррупционной схеме вместе с иностранным гражданином, однако служба не намерена передавать документ конгрессу, пишет Washington Times.

Представители Бюро сообщили комитету палаты представителей по надзору и подотчётности, что не будут выполнять требование о предоставлении доклада от информатора. В пятистраничном письме членам конгресса исполняющий обязанности помощника директора ФБР по делам конгресса Кристофер Данэм не подтвердил наличие у службы конкретного документа, однако отметил, что бюро должно скрывать такие документы, чтобы защитить «конфиденциальные источники и информацию».

По словам Данема, передача такого документа, даже если он не засекречен, может привести к тому, что посторонние лица «будут просматривать непроверенную… информацию вне контекста», не защищая целостность и конфиденциальность источников и информации.

Как напоминает издание, ответ от ФБР пришёл через неделю после того, как председатель комитета конгресса по надзору и подотчётности Джеймс Комер затребовал у бюро документ, переданный службе в июне 2020 года, который может содержать прямые доказательства участия Байдена в коррупционной схеме во время пребывания на государственной должности.

По словам Комера, автор документа «заслуживает доверия», и он предпримет дополнительные действия, чтобы получить его от ФБР, но не сообщил подробностей.

«Из ответа ФБР ясно, что незасекреченная запись, которую затребовал комитет по надзору, существует, но они отказываются предоставить её комитету», — констатировал Комер. По его слова, комитет попросил ФБР не только предоставить документ, но и сообщить, что было сделано для расследования содержащихся в нём утверждений, однако службе «не удалось сделать ни того, ни другого». «Позиция ФБР такова: «Доверяйте, но проверять вам не разрешается». Это неприемлемо», — заявил конгрессмен.

Как напоминает газета, в среду комитет по надзору обнародовал подробности своего расследования в отношении членов семьи Байдена и их деловых партнёров, которое показало, что они получали платежи в размере $10 миллионов от иностранных организаций, большая часть которых была произведена в то время, когда Байден занимал пост вице-президента. Сам президент Байден отрицает, что знал или участвовал в каких-либо деловых сделках.

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