 

Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом

11.05.2023, 22:45, Новости дня
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После развода с режиссером Константином Богомоловым актриса Дарья Мороз сильно изменилась. Хоть она и раньше любила креативные стрижки и дизайнерские наряды, но после развода стала худой блондинкой со стрижкой под мальчика, что сильно удивило фанатов. При этом личная жизнь актрисы все время остается за кадром, в отличие от ее бывшего мужа, который женился на скандальной ведущей Ксении Собчак.

Поклонники уверены, что Даря Мороз не просто так постоянно эксперементирует с внешностью. Порой ее образы откровенно пугают поклонников.

Недавно Дарья Мороз в очередной раз шокировала россиян. Она опубликовала в своем аккаунте серию фотографий, на которых предстала на съемочной площадке. Бывшая жена Богомолова экспрессивно жестикулировала и что-то доказывала коллегам по сцене. Мороз пояснила, что впервые попробовала себя в качестве режиссера. Уже осенью ее работа выйдет на одной из онлайн-платформ.

“Я называю эти фотки “когда режиссер немножко клоунесса и все время размахивает руками”, – написала Дарья Мороз.

На Дарье Мороз был белый свитшот и красная шапка-бини, которая полностью закрыла прическу, из-за чего казалось, что у артистки нет ни волос, ни бровей. К тому же, и без того стройная актриса еще больше похудела и стала истощенной.


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