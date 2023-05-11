 

Рупор тоталитарной пропаганды: Юанизация Латинской Америки

11.05.2023, 22:20, Разное
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Юанизация Латинской Америки

Два знаковых события произошли на днях в Латинской Америке в плане вытеснения доллара из международной торговли и перехода на торговлю с Китаем в юанях.

27 апреля 2023 г. Аргентина активировала первый своп в торговле с Китаем, отказавшись от доллара. Парадоксально, но соглашение по торговле в нацвалютах действует аж с 2009, но до практической реализации дошли только сейчас. Это явный вызов Международному валютному фонду, с которым Аргентина сейчас ведет сложные и напряженные переговоры о реструктуризации долга на сумму 44,5 млрд долл., образованного вследствие кредита от 2018 года.

А уже 10 мая президент Центрального банка Аргентины фактически заявил о необратимости данного шага, пропев громкие панегирики платежам в юанях.

В частности, он заявил следующее: «Платежная система в юанях способствует достижению более комплексных целей, таких как более разумное и взвешенное управление международными резервами, а также содействует внутреннему производству, занятости и экспорту и сохранению условий роста и финансовой стабильности Аргентины»

Но и этого мало! 10 мая президент Боливии Луис Арсе объявил, что правительство рассматривает возможность использования китайского юаня в качестве замены американскому доллару для проведения финансовых операций во внешней торговле.

Им дано поручение Центральному банку оценить опыт других латиноамериканских стран, практикующих торговлю в юанях. Перейдет Боливия или нет – вопрос открытый, но уже сама по себе интенция звучит как вызов.

ВЫВОД: На наших глазах разворачивается вялотекущая юанизация Латинской Америки. В валютной корзине международных резервов Бразилии юань уже сместил евро со второй позиции. В 2015 г. Чили подписала соглашение о торговле в нацвалютах с Китаем, но в отличие от Аргентины еще не активировала его. Это, конечно, не «закат доллара», но в каком-то смысле «рассвет юаня».

@pyatakov_LA – цинк

Источник: Colonel Cassad


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