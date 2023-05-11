Мнение: Лошади Европы

Пора возвращаться домой, в Россию….

К слову, перед самым вылетом все-таки обнаружил признак загнивания Европы.

Бензин и дизель подорожали. Из-за дороговизны топлива, европейцы пересаживаются на лошадей.

Впрочем, овёс, думаю, тоже подорожал. В общем, если серьезно, то кареты – это туристический транспорт. А туристов в Еровпе по-прежнему много. Если турпоток и уменьшился, то только из России.

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