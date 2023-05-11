Мнение: О грязной окопной правде… На чём порвался Зеленский?
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Фото © Reuters
Слово-символ нынешних сражений — не «крепость», а… «грязь». Отнюдь не в метафорическом, а в самом прямом смысле.
Грязь повсюду — на дорогах, в окопах, на улицах и в остатках разрушенных строений. Она облепляет сапоги и берцы, налипает на одежду, проникает сквозь перчатки, брызгами ложится на лица. Каждый разрыв мины, гранаты, снаряда — это килограммы и центнеры разлетающейся грязи. Каждый шаг — через полужидкую грязевую кашу…
Но и к этому люди привыкают. И лишь только выражение глаз выдаёт безмерную усталость от постоянных «грязевых ванн».
Так что когда вам показывают вот такие прекрасные фото «мужественного президента»…
…где все чистенькие, довольные, улыбающиеся, в новенькой униформе и чуть ли не с маникюром на ухоженных руках —
просто знайте: эти фоточки для инсточки сделаны где угодно, только не на «передке». И люди, которые на них, вполне возможно, вообще никогда не были там. Даже на экскурсии ротации.
А настоящие защитники, скорее всего, нашли бы много слов на «интернациональном русском» для горе-президента, вопреки здравому смыслу приказывающего «стоять любой ценой» чисто для пиара перед союзниками. Чтобы получать больше «помощи» и больше денег. Чтобы ещё больше людей на востоке страны погибло…
Может, потому он и не рискует лицом к лицу встречаться с теми, кто с обреченной безнадежностью, захлёбываясь в грязи и крови, выполняют эти его в полном смысле «грязные» приказы ?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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