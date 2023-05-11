Ксения Бородина рассказала о романе с иностранцем

В 2021 году звезда “Дома-2” неожиданно для широкой публики развелась с Курбаном Омаровым. Спасти этот брак не смогло даже рождение дочери. Теперь уже бывший муж телеведущей успел наладить свою личную жизнь после расставания, закрутив роман с молодой девушкой. Недавно он заявил, что даже собирается жениться на избраннице. А вот Ксения Бородина то ли до сих пор одинока, то ли тщательно скрывает своего возлюбленного.

Однако на днях звезда оказалась очень разговорчивой и даже умудрилась рассказать о романе с иностранцем. Майские праздники ведущая телестройки вместе с детьми провела в семейном кругу, навещая бабушку. Там она утонула в воспоминания о временах минувших, когда разбирала старые снимки.

Одна фотография, где еще совсем молодая Ксения Бородина запечатлена с кудрявым парнем, заинтересовала наследниц. После расспросов звезда “Дома-2” рассказала, что в кадре – ее жених. Правда, уже бывший. Как оказалось, в 16 лет она встречалась с итальянским юношей. А на его родине возлюбленных принято называть именно женихами или невестами.

Произошел этот роман тогда, когда теледива вместе с матерью жила за границей. Как известно, родственница звезды переехала туда и вышла замуж за иностранца. Однако судьба дочери сложилась иначе. Ксения Бородина вернулась в Россию, окончила институт, устроилась на работу и дважды неудачно вышла замуж.