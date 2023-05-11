Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка

Шансы успешного вынашивания и рождения ребенка у женщин высоки в возрасте до 30 лет. Такое заявление сделала гинеколог-репродуктолог Эльвира Исакова.

Она отметила, что риски рождения детей с различными отклонениями повышаются после 35 лет. Сегодня все больше женщин этого возраста обращаются в центры ЭКО, передает телеканал “360”.