Современные аксессуары и смелые образы: хитрости, как выглядеть привлекательно, элегантно и молодо в 60 лет

Представительницы прекрасного пола старшего возраста часто задают себе вопрос: «Какой должна быть мода и как правильно создавать удачные образы в 60 лет, чтобы выглядеть моложе?» К счастью, нынешние тренды весьма демократичны и есть много способов выглядеть стильно и элегантно в любом возрасте. Вот несколько секретов и хитростей, которые помогут вам подобрать омолаживающий гардероб.

Принцип формирования образа

Чтобы выглядеть молодо и привлекательно, надо обратить внимание на выбор цвета. Однотонные и нейтральные тона будут оптимальными, яркие принты должны стать акцентами, которые смотрятся ненавязчиво. Можно использовать смелые образы при условии, если вы чувствуете себя в этом наряде максимально комфортно.

Отличным решением будет использовать спортивный стиль. Также замечательно смотрятся яркие детали (например, вырезы, вставки из прозрачных тканей, кожаные изделия и пр.). Современные аксессуары помогут вам создать привлекательный образ, который вам поможет выглядеть моложе. Не забудьте о стильной укладке, она украсит любой лук. Ниже приведены несколько оригинальных образов, которые могут использовать женщины за 60.

Яркие принты

Отличный выбор, который однозначно сделает вас моложе и привлекательнее. Двухцветное платье ярких тонов в сочетании с кроссовками, стильной сумочкой и солнцезащитными очками никого не оставит равнодушным. А вы будете чувствовать себя в этом наряде молодой и красивой, поскольку вы таковой и являетесь.

Костюм в стиле колор-блок

Очень стильно, нарядно и эффектно смотрится брючных костюм из предметов разных цветов. Речь идет о модных современных сочетаниях, которые сделают ваш образ легким и целостным (особенно при наличии модных деталей типа перьев, пряжек, пуговиц и пр.).

Классический образ

Нет ничего более стабильного и привлекательного, чем классика. Выберите качественные вещи нейтральных тонов, которые будут идеально сидеть на вашей фигуре, и это поможет вам выглядеть моложе. К примеру, комплект из серых брюк и белой рубашки смотрится безупречно.

Платье в стиле бохо

Очень удобный, модный, красивый и эффектный стиль, который однозначно подойдет дамам за 60. В этом платье вы будете себя чувствовать свободно, а оригинальные принты и фасоны помогут вам выглядеть моложе.

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Вышивка или ажур

Молодежные ткани по типу ажура или оригинальной вышивки смотрятся просто великолепно. Блуза из этого материала в сочетании с брюками с высокой посадкой станут идеальным комплектом для любого выхода.

Жилет и брюки в тон

Отдайте предпочтение комплекту из мешковатых брюк и жилета в тон. Добавьте немного оригинальных украшений, которые наверняка сделают ваш лук более привлекательным. Такой наряд смотрится уместно для любого выхода, в нем вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно, поскольку образ будет целостным и гармоничным.

Клетчатый блейзер

Очень стильно и эффектно смотрится на дамах зрелого возраста комплект из белых брюк с клетчатым серым блейзером. Отдайте предпочтение вещам свободного кроя, чтобы ничто не стесняло ваших движений. Оригинальная брошь в виде массивного цветка сегодня в тренде молодежной моды, и вы должны обязательно позаимствовать эту деталь для своего комплекта. Лук дополнят солнцезащитные очки и модная сумка.

Вместо заключения

Основным секретом является выбор комплектов одежды исключительно по своему вкусу и ощущению. В любом из них вам должно быть максимально комфортно, это главное условие создания лука. Выбирайте те вещи и детали, которые хорошо сидят, а также гармонично сочетаются с цветом ваши волос и глаз, тоном кожи. Прислушайтесь к себе, возьмите на заметку несколько новых современных идей, и у вас получится неповторимый, уникальный омолаживающий образ, который сделает вас неотразимой.