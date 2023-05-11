Как создавать женственные наряды с джинсами весной-2023: секреты элегантных образов, которые подчеркнут лучшее

Считается, что с джинсами можно создавать только уличные и полуспортивные образы. На самом деле это не так. Вполне реально презентовать с помощью этого предмета гардероба в том числе и женственные и элегантные образы. Вдохновляемся аутфитами.

Тотал-лук

Попробуйте подобрать наряд, сочетая джинсы с другой одеждой из денима. Старайтесь не носить тесную одежду. Желательно, чтобы джинсовые изделия были модного кроя. Например, стильно смотрится комплект из джинсов по типу палаццо с рубашкой с отложным воротником чуть оверсайз.

Кстати, вы можете немного отойти от традиций и рассмотреть не синюю и не голубую одежду из денима, а джинсовые вещи других оттенков.

Например, для создания романтичного образа подойдет комплект розового цвета. Также можно рассмотреть трендовый зеленый на лето-2023. В теплую погоду отдавайте предпочтение спортивной обуви. Если же на улице прохладно, тогда можете надеть элегантные остроносые ботильоны. Обувь подбирайте в цвет сумке. Если не такой возможности, значит, отдавайте предпочтение обуви нейтральных оттенков.

С блузой и туфлями

В данном случае все очень просто. Вы берете изделия из офисного гардероба и сочетаете их с любимыми джинсами. Простой пример: скомбинируйте голубые джинсы с блузой с баской (или свободного кроя) и с остроносыми элегантными туфлями. И вот у вас получается женственный и полуформальный образ, который подойдет для повседневной носки и также для посещения того или иного мероприятия (например, деловой встречи, собеседования).

С блейзером оверсайз и балетками

К счастью, сейчас во многих организациях не слишком строгий дресс-код, поэтому джинсы уверенно вытесняют классические брюки. Подберите синие джинсы прямого кроя и сочетайте их с удлиненным блейзером оверсайз. Дополните наряд балетками, под блейзер наденьте однотонную футболку. И вот у вас готовый образ в стиле офисный кэжуал. Не забудьте дополнить лук аксессуарами: сумочкой, солнцезащитными очками и т. д.

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Если нужен менее формальный образ, тогда вместо темных джинсов надевайте чуть потертые, голубые, можно даже с разрезами.

И пусть они будут укороченными или по типу мом. Тогда у вас получится прекрасный уличный лук. Наряд подойдет для прогулки по магазинам, встречи с подругами и т. д.

С кроссовками и твидовым жакетом

Джинсы, расклешенные от бедра, особенно укороченные, — тренд предстоящего сезона. Такие изделия лучше всего сочетать с туфлями на каблуках, но допускаются и кроссовки. Если вы высокая, то спортивная обувь будет особенно уместна. Добавьте в образ нотку формальности, подобрав в качестве верха блузу или рубашку с твидовым жакетом пастельного оттенка.

С укороченным топом

Широкие джинсы с высокой посадкой — это мастхэв предстоящего сезона. Лучше всего с такими штанами смотрятся кроп-топы и любые укороченные кофты. Вы можете дополнить образ с помощью жилета с вышивкой (с этническим принтом). Если вам импонирует эстетика хиппи, то такой лук точно придется по душе.

С кардиганом

Для создания по-летнему жизнеутверждающих образов сочетайте одежду из денима разных оттенков, например голубую рубашку и розовые штаны. Дополните наряд длинным кардиганом с большими накладными карманами.

С многослойной блузой и широкополой шляпой

Если вы ищете идеальный образ для романтического свидания, тогда задержитесь на данном варианте. Сочетайте джинсы-слоучи (такие сегодня в моде) с многослойной блузой с открытыми плечами и широкополой шляпой. Можете дополнить наряд солнцезащитными очками и рюкзаком или миниатюрной сумочкой в спортивном стиле. Отдавайте предпочтение вещам светлых пастельных оттенков, чтобы у вас получился более нарядный и торжественный образ. Жених точно будет сражен наповал таким нарядом.