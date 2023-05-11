«Психиатр может понадобиться, но не нам»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Светлана Ганнушкина* о жизни в России, буллинге и феминизме.
В новом выпуске «Пойми меня, если сможешь» Марья Уросова поговорила с правозащитницей Светланой Ганнушкиной. Обсудили детство и юность Светланы, половое воспитание и секс в СССР, сложную борьбу за права человека и способы справляться.
* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет