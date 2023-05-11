 

«Психиатр может понадобиться, но не нам»

11.05.2023, 20:52, Разное
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Светлана Ганнушкина* о жизни в России, буллинге и феминизме.

В новом выпуске «Пойми меня, если сможешь» Марья Уросова поговорила с правозащитницей Светланой Ганнушкиной. Обсудили детство и юность Светланы, половое воспитание и секс в СССР, сложную борьбу за права человека и способы справляться.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

Источник: Новая газета


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