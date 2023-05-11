«Психиатр может понадобиться, но не нам»

Светлана Ганнушкина* о жизни в России, буллинге и феминизме.

В новом выпуске «Пойми меня, если сможешь» Марья Уросова поговорила с правозащитницей Светланой Ганнушкиной. Обсудили детство и юность Светланы, половое воспитание и секс в СССР, сложную борьбу за права человека и способы справляться.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом.

—